Политолог о признании Абхазии: единственно правильное решение

СУХУМ, 26 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Признание Абхазии и Южной Осетии было единственно правильным решением, сказал в интервью Sputnik заведующий отделом Кавказа Института Стран СНГ Владимир Новиков.

"По роду своей деятельности я был хорошо осведомлен о том, что происходило в тот момент вокруг возможного решения кризиса на Кавказе, о тех дискуссиях, которые тогда происходили во властных и околовластных экспертных кругах. Считал, что признание Абхазии и Южной Осетии – это единственное правильное решение, но знал, что у такой точки зрения есть много противников", - подчеркнул он.

Эксперт признался, что до последнего момента не верил, что решение о признании двух республик может быть принято, но к радости всех, это случилось.

"В узких кругах тогда говорили о том, что следующим Абхазию и Южную Осетию признает Белоруссия. Называлась даже дата – 28 августа. Но этого не произошло. И к огромному сожалению в Москве тогда "простили" Александра Григорьевича. Если бы Лукашенко тогда "заставили" бы признать абхазскую и югоосетинскую независимость, то не было бы нынешнего кризиса в российско-белорусских интеграционных проектах", - считает политолог.

Владимир Новиков также заметил, что Россия долго удерживалась от признания Абхазии и Южной Осетии, по очень разным причинам.

"Начнем с того, что с начала 1990-х годов тогдашнее российское руководство сделало ставку на то, чтобы признавать старые республиканские границы государственными вне зависимости от того, насколько эти границы справедливы. Свою большую роль играла и политизированная мифология. Например, некоторые люди из окружения Ельцина делили народы и республики на хорошие демократические и плохие коммунистические. Абхазия оказывалась в числе плохих коммунистических", - говорит он.

Немаловажную роль, добавил Новиков, играл и личностный фактор, так как глава российского МИД Андрей Козырев и его преемник Евгений Примаков придерживались прогрузинской позиции. Первый - потому, что считал себя учеником Шеварднадзе, а второй был уроженцем Грузии и был тесно связан с этой страной.

"Хотя и в 1990-х в российском руководстве были люди, которые считали необходимым признание Абхазии. Например, первый секретарь Совета Безопасности России Юрий Скоков. Если мы говорим о ситуации 2008 года, то совершенно очевидно, что уже после состоявшегося в начале того года одностороннего признания Косово у России были все моральные и правовые основания сделать то же самое в отношении Абхазии и РЮО", - подчеркнул политолог.

Продолжая свою мысль Новиков допустил возможность того, что в Москве оставалась еще надежда на благоразумие грузинского руководства, иллюзии относительно того, что в Грузии найдутся силы, которые не только проявят миролюбие в отношении своих бывших автономий, но и не будут обострять отношения с Россией.

"Отказ от признания Абхазии и Южной Осетии мог бы привести к очень опасной ситуации, когда Россия не только не вернула бы свое влияние на Грузию (которого уже фактически не было), но и потеряла бы доверие абхазского и югоосетинского обществ. Многие критики решения 2008 года из числа специфических кругов российской политики сейчас говорят, что оно привело ко многим издержкам. Однако у меня вопрос: привело ли само это решение к тем издержкам или эти издержки - результат того, что решение о независимости Абхазии и РЮО было принято так поздно", - сказал он.

Эксперт напомнил, что знаменитое решение о блокаде Абхазии в 1996 году не дало результатов России в плане укрепления влияния на Кавказе.

"Помогло ли оно укрепить позиции России в Грузии? Не только не помогло, но и наоборот только усилило отчуждение Тбилиси от Москвы. Как мы помним, тогдашнее российское руководство мотивировало свои действия тем, что Абхазия якобы поддерживает чеченских сепаратистов. Однако тогда в Москве предпочитали не замечать, что в Панкисском ущелье с благословения грузинских властей создаются базы чеченских боевиков", - заметил Владимир Новиков.

26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указы о признании независимости Республик Абхазия и Южной Осетии. В своем заявлении Медведев подчеркнул: "Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинкским Заключительным актом СБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами – я подписал указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии".