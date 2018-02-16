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Самые необычные шлемы скелетонистов

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REUTERS/Arnd Wiegmann
Акваси Фримпонг - единственный спортсмен из Ганы на Олимпиаде. На его шлеме изображен кролик в пасти льва.

Скелетон - это не только головокружительные спуски с трассы, это еще и удивительный дизайн шлемов, с помощью которого спортсмены выражают свою индивидуальность

Скелетонисты выступают в форме национальных сборных, но дизайн шлема выбирают сами, поэтому по олимпийской трассе в Пхенчхане спускаются львы, орлы, бобры и Железный человек.




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