Самые необычные шлемы скелетонистов

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В субботу без осадков, в воскресенье дождь: погода в Абхазии на выходные В выходные дни территория Абхазии по-прежнему будет находиться в области повышенного атмосферного давления, однако из-за незначительной смены воздушных масс и перепада атмосферного давления ожидается переменная облачность. 18

Снизить или отменить НДС: круглый стол прошел в Сухуме Круглый стол на тему "НДС в Абхазии и его роль в развитии экономики и бизнеса" при участии членов рабочей группы по пересмотру налогового законодательства, депутатов Парламента и бизнес сообщества, прошел в Сухуме в пятницу 16 февраля. 167