Самые необычные шлемы скелетонистов

Скелетонисты выступают в форме национальных сборных, но дизайн шлема выбирают сами, поэтому по олимпийской трассе в Пхенчхане спускаются львы, орлы, бобры и Железный человек.
Скелетон - это не только головокружительные спуски с трассы, это еще и удивительный дизайн шлемов, с помощью которого спортсмены выражают свою индивидуальность
Скелетонисты выступают в форме национальных сборных, но дизайн шлема выбирают сами, поэтому по олимпийской трассе в Пхенчхане спускаются львы, орлы, бобры и Железный человек.
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