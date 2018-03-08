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Прекрасны во всем: выдающиеся абхазские женщины

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© Фото: из книги Адиле Аббас-оглы “Моя Абхазия... Моя судьба”
Сария Лакоба (урожденная Джих-оглы) - супруга видного государственного деятеля советской Абхазии Нестора Лакоба (1893 - 1936 гг.) Генеральный прокурор СССР Роман Руденко говорил о Сарии так: "Этой женщине памятник нужно воздвигнуть!".

Абхазские женщины всегда были не просто представительницами слабого пола. Часто они вместе со своими отцами, братьями и мужьями становились на защиту Родины, решали важные вопросы и вносили вклад в развитие страны наравне с мужчинами.

В истории абхазского народа было много влиятельных женщин, сыгравших большую роль для страны. Некоторые из них — в фотоленте Sputnik.




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