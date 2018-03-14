Лови волну: экстремальный арктический серфинг в Норвегии

"Ловцы" волн продолжают доказывать, что в поисках экстрима готовы на все. Холодные арктические воды им не помеха. Норвежский серфинг не только суров, но и безумно красив.
Южный вид спорта часто встречается и в холодных краях.
"Ловцы" волн продолжают доказывать, что в поисках экстрима готовы на все. Холодные арктические воды им не помеха. Норвежский серфинг не только суров, но и безумно красив.
Всемирно известный английский физик-теоретик Стивен Хокинг скончался в среду утром на 77 году жизни.
Расположенное между Израилем, Палестинской автономией и Иорданией озеро, известное как Мертвое море, является самым низко расположенным водоемом на Земле и привлекает туристов со всего мира.
Кот Ахилл, живущий в Эрмитаже, во время Кубка конфедераций по футболу предсказывал исходы матчей. Голубоглазый красавчик намерен продолжить карьеру и стать оракулом чемпионата мира по футболу в этом году. Белоснежный оракул — в фотоленте Sputnik Литва.
Корреспонденты Sputnik предлагают вам посмотреть самые запоминающиеся снимки прошедшей недели.
О том, как современный классик, абхазский поэт Мушни Ласуриа переводил на абхазский роман в стихах "солнца русской поэзии", читайте в материале корреспондента Sputnik.
VII отчетное собрание культурно-благотворительного фонда "Ашана" прошло в Сухуме в среду 14 марта.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с председателем Государственного комитета Абхазии по репатриации Бесланом Дбар.
Независимый журналист и видеоблогер из Великобритании Грэм Филлипс, снял документальный фильм про войну в Южной Осетии в августе 2008 года.
Национальный совет телевидения и радио Азербайджана после мониторинга радиоэфира в республике заявил, что ведущие издеваются над слушателями.
Последовательное укрепление стратегических отношений с Россией является одним из внешнеполитических приоритетов Армении, заявил президент Серж Саргсян.
Пятнадцатилетний Исаак Мустопуло, которого называют казахстанским Стивеном Хокингом, написал прощальное письмо своему кумиру.
Снежная лавина, сошедшая на трассе Бишкек-Ош в Кыргызстане, заставила застрявших на горах людей пешком штурмовать пятидесятиметровую преграду.
Футбольный клуб "Интер" открыл в Беларуси футбольную академию – это единственный своем роде филиал восемнадцатикратного чемпиона Италии.
Комиссия Сейма Латвии по образованию, науке и культуре отклонила все инициативы по сохранению преподавания на языках нацменьшинств в школах.
Президент Литвы Даля Грибаускайте посетила ресторан быстрого питания в Вильнюсе, где отведала шаурму с говядиной.
Большая часть населения Молдовы выступает против вступления республики в Североатлантический альянс, показало исследование.
Жителей Таджикистана оповестили о масштабных учениях 201-й Российской военной базы на полигонах "Ляур", "Сумбула", "Момирак", "Харбмайдон" и "Халкаёр".
В Узбекистане создана специализированная компания по организации международных автобусных пассажирских перевозок для трудовых мигрантов.
Правозащитник и депутаты из Эстонии будут наблюдателями на выборах президента в России18 марта 2018 года.
Независимый журналист и видеоблогер из Великобритании Грэм Филлипс, снял документальный фильм про войну в Южной Осетии в августе 2008 года.
Национальный совет телевидения и радио Азербайджана после мониторинга радиоэфира в республике заявил, что ведущие издеваются над слушателями.
Последовательное укрепление стратегических отношений с Россией является одним из внешнеполитических приоритетов Армении, заявил президент Серж Саргсян.