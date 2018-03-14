Лови волну: экстремальный арктический серфинг в Норвегии

Кот Ахилл, живущий в Эрмитаже, во время Кубка конфедераций по футболу предсказывал исходы матчей. Голубоглазый красавчик намерен продолжить карьеру и стать оракулом чемпионата мира по футболу в этом году. Белоснежный оракул — в фотоленте Sputnik Литва.