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Выборы президента России: голосование кандидатов

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Темы:
Выборы президента России 2018 (61)
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  • Президент РФ В. Путин принял участие в голосовании на выборах президента РФ
  • Кандидат в президенты РФ от Партии Роста, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов со своей семьей на выборах президента РФ на избирательном участке №29-02 в поселке Абрау-Дюрсо.
  • Кандидат в президенты РФ от Партии Роста, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов голосует на выборах президента РФ на избирательном участке №29-02 в поселке Абрау-Дюрсо.
  • Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин голосует на выборах президента РФ на избирательном участке №13-06 в Москве.
  • Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин (в центре) голосует на выборах президента РФ на избирательном участке №13-06 в Москве.
  • Кандидат в президенты РФ от партии Яблоко Григорий Явлинский во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке №2579 в Москве.
  • Кандидат в президенты РФ от партии Яблоко Григорий Явлинский во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке №2579 в Москве.
  • Кандидат в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский у кабинки для голосования на выборах президента РФ на избирательном участке в Москве.
  • Кандидат в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский опускает бюллетено во время голосования на выборах президента РФ.
  • Кандидат в президенты РФ от партии Коммунисты России Максим Сурайкин голосует на выборах президента РФ на избирательном участке № 137 в Москве.
  • Кандидат в президенты РФ от партии Коммунисты России Максим Сурайкин голосует на выборах президента РФ на избирательном участке № 137 в Москве.
  • Кандидат в президенты РФ от партии Российский общенародный союз Сергей Бабурин во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке в Москве.
  • Кандидат в президенты РФ от партии Российский общенародный союз Сергей Бабурин во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке в Москве.
  • Кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак голосует на выборах президента РФ на избирательном участке № 158 в Москве.
  • Кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак проголосовала на выборах президента РФ на избирательном участке № 158 в Москве.
© Sputnik. Сергей Гунеев
18 марта 2018. Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте.

Первым среди кандидатов, проголосовавших на выборах президента России, был Владимир Путин. А последней из восьмерых участников выборов стала Ксения Собчак.

Восемнадцатого марта в России проходят выборы президента России. В президентской избирательной гонке участвуют Максим Сурайкин, Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Борис Титов и Григорий Явлинский.

Темы:
Выборы президента России 2018 (61)



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