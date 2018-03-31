Чем запомнится март: лучшие фото в объективе Sputnik

Смотрите в фотоленте какими событиями был насыщен март.
Sputnik во всем мире следит за событиями под особенным ракурсом. Политика, спорт, культура - что привлекло внимание в уходящем месяце.
Смотрите в фотоленте какими событиями был насыщен март.
Южноафриканскому городу, возможно, удастся избежать в этом году "дня ноль", когда водопроводной воды в городе не будет совсем
Премьера спектакля "Игрок" по роману Федора Достоевского состоялась в Русском драматическом театре имени Искандера.
25 марта в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел пожар, в котором погибли 64 человека.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Разборы завалов продолжаются до сих пор.
Мужской монастырь святой великомученицы Екатерины, расположенный у подножья горы Синай, посетили абхазские паломники, сообщает с места события Роберт Джопуа.
Бывший министр культуры Кесоу Хагба, находясь с официальным визитом в Германии в 1997 году, познакомился с немецким военнопленным, строившим дорогу на Рицу и поселок Акармара в Ткуарчале.
Министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба в интервью Sputnik рассказал о том, как идет борьба с мраморным клопом в республике.
Депутатов в Южной Осетии будут выбирать по новому закону. Что изменилось, и почему парламент поддержал законопроект?
В бакинском районе проснулся 150-метровый грязевой вулкан, который извергался в последний раз десять лет назад.
"Он остался спасать детей": 70-летний армянин рассказал о своих погибших при пожаре в Кемерове сыне и внуке.
В Казахстане после трагедии в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в российском Кемерове изменятся строительные нормы.
Эксперт рассказал, почему в Кыргызстане меньше проявлений терроризма, чем у соседей, но шире распространяются экстремистские взгляды.
Белорусские таможенники обнаружили 25 тысяч евро в коробках с шоколадными конфетами, которые были отправлены из Франции жителю Минска.
Мэр Риги Нил Ушаков осадил депутата Вилниса Кирсиса, усомнившегося в искренности помощи семьям погибших при пожаре в Кемерове.
Депутаты городского совета Клайпеды почтили минутой молчания жертв пожара, произошедшего в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".
Когда состоится встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера Приднестровья Вадима Красносельского, рассказал глава МИД непризнанной республики.
Три рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" из Таджикистана в Россию отменили из-за неразрешенной ситуации между авиавластями двух стран.
Браконьеры из Узбекистана пытались переправить в Россию более сотни рогов сайгаков, занесенных в Красную книгу.
В Госдуме решение Эстонии запретить въезд россиянам из "списка Магнитского" объяснили зависимостью Таллинна и отсутствием собственной внешней политики.
Депутатов в Южной Осетии будут выбирать по новому закону. Что изменилось, и почему парламент поддержал законопроект?
В бакинском районе проснулся 150-метровый грязевой вулкан, который извергался в последний раз десять лет назад.
"Он остался спасать детей": 70-летний армянин рассказал о своих погибших при пожаре в Кемерове сыне и внуке.