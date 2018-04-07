Первые киногерои: закрытие Сухумского кинофестиваля

Первый сухумский фестиваль кино прошёл со 2 по 6 апреля в Абхазии. В нем приняли приняли участие 32 работы режиссеров из Абхазии, Западной Европы, России, СНГ, а также Марокко, Туниса, Южной Кореи, Ирана, Узбекистана, Венгрии.

Со 2 по 6 апреля 2018 года в Абхазии прошел первый Сухумский фестиваль кино, организованный Госкомитетом Абхазии по делам молодежи, режиссерами и сценаристами из Абхазии.

Всего за четыре дня гости, участники и любители кинематографа посмотрели 32 работы авторов из 20-ти стран.

В тройку победителей фестиваля вошли картины режиссера Инара Нармания из Абхазии и его фильм "Меня зовут Махаз", второе место заняла кинолента "Новый дом" режиссера Жига Вирка из Словении, а Гран-при достался Ирине Волковой из России за фильм "Костик".

Тройке победителей также вручили денежные призы в размере 50, 100 и 200 тысяч рублей.