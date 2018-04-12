Улыбка Юрия Гагарина: скромное обаяние первого человека в космосе

Международный день полета человека в космос отмечается 12 апреля. В этот день в 1961 году Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос.

Первый человек, побывавший в космосе, Герой Советского Союза, кавалер высших знаков отличия ряда государств, почетный гражданин многих российских и зарубежных городов — все это про Юрия Гагарина.

12 апреля 1961 года на земную орбиту был выведен первый в мире космический корабль‑спутник "Восток" с человеком на борту. Пуском первого в мире космического пилотируемого корабля руководили Сергей Королев, Анатолий Кириллов, Леонид Воскресенский.

Пилотом‑космонавтом корабля стал гражданин СССР летчик майор Юрий Гагарин. Старт космической многоступенчатой ракеты прошел успешно, и после набора скорости и отделения от последней ступени ракеты‑носителя корабль начал свободный полет по орбите вокруг Земли.

Начиная с 12 апреля 1962 года, день полета Гагарина в космос был объявлен праздником — Днем космонавтики.

После этого космонавт Юрий Гагарин превратился в мировую знаменитость. Его с радостью встречали в любых компаниях, приглашали посетить соседние страны, рассказать свои впечатления о полете. И всегда Гагарин был улыбчив, открыт и скромен.

Архивные кадры счастливого улыбающегося Юрия Гагарина — в фотоленте Sputnik Казахстан.