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Улыбка Юрия Гагарина: скромное обаяние первого человека в космосе

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  • Летчик-космонавт СССР Юрий Алексеевич Гагарин с букетом ромашек, архивное фото
  • Летчик-космонавт, Герой Советского Союза Юрий Гагарин на родине в Гжатске (ныне Гагарин). Репродукция.
  • Советский летчик-космонавт, Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин. Репродукция.
  • Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Гагарин с супругой Валентиной и дочкой Галей.
  • Пребывание Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Юрия Алексеевича Гагарина на Кубе. Юрий Гагарин, президент Кубы Освальдо Дортикос и премьер-министр Кубы Фидель Кастро (слева направо) на трибуне стадиона во время праздника Республики в Гаване, 26 июля 1961 года. Репродукция.
  • Первый в мире космонавт, Герой Советского Союза Юрий Гагарин.
  • Юрий Гагарин во время послеполетного отдыха в Крыму.
  • Гости II Московского международного кинофестиваля итальянские актрисы Джина Лоллобриджида (слева) и Мариза Мерлини (вторая справа) во время приема в Министерстве культуры СССР с космонавтом Юрием Гагариным и министром культуры СССР Екатериной Фурцевой.
  • Первый в мире космонавт, Герой Советского Союза Юрий Гагарин.
  • Космонавт Юрий Гагарин (в центре) играет со своими дочерьми.
  • Юрий Гагарин (слева) в качестве почетного гостя в Артеке, архивное фото
  • Герой Советского Союза майор Юрий Алексеевич Гагарин. Кадр из кинофильма Первый рейс к звездам.
  • Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин среди офицеров Оренбургского авиационного училища. Репродукция фотографии 1962 года.
© Sputnik . Юрий Абрамочкин
Летчик-космонавт СССР Юрий Алексеевич Гагарин с букетом ромашек.

Международный день полета человека в космос отмечается 12 апреля. В этот день в 1961 году Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос.

Первый человек, побывавший в космосе, Герой Советского Союза, кавалер высших знаков отличия ряда государств, почетный гражданин многих российских и зарубежных городов — все это про Юрия Гагарина.

12 апреля 1961 года на земную орбиту был выведен первый в мире космический корабль‑спутник "Восток" с человеком на борту. Пуском первого в мире космического пилотируемого корабля руководили Сергей Королев, Анатолий Кириллов, Леонид Воскресенский.

Пилотом‑космонавтом корабля стал гражданин СССР летчик майор Юрий Гагарин. Старт космической многоступенчатой ракеты прошел успешно, и после набора скорости и отделения от последней ступени ракеты‑носителя корабль начал свободный полет по орбите вокруг Земли.

Начиная с 12 апреля 1962 года, день полета Гагарина в космос был объявлен праздником — Днем космонавтики.

После этого космонавт Юрий Гагарин превратился в мировую знаменитость. Его с радостью встречали в любых компаниях, приглашали посетить соседние страны, рассказать свои впечатления о полете. И всегда Гагарин был улыбчив, открыт и скромен.

Архивные кадры счастливого улыбающегося Юрия Гагарина — в фотоленте Sputnik Казахстан.




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Юрий Гагарин во время послеполетного отдыха в Крыму.
Улыбка Юрия Гагарина: скромное обаяние первого человека в космосе
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