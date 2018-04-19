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Pink стала самой красивой женщиной года

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  • Американская певица Пинк
  • Американская певица Пинк
  • Американская певица Пинк
  • Американская певица Пинк
  • Американская певица Пинк
  • Американская певица Пинк
  • Американская певица Пинк
© AFP 2018 / Valery Hache
Американская певица, автор песен и актриса, выступающая под псевдонимом Pink, была названа журналом People самой красивой женщиной этого года.

Американская певица Алиша Бет Мур, более известная как Pink, стала самой красивой женщиной года по версии популярного журнала People и оказалась на обложке специального выпуска.

Ежегодно американский журнал People выбирает самую красивую женщину года. В 2018 году этого звания удостоилась 38-летняя певица Pink.

Обладательница премии "Грэмми" попала на обложку специального выпуска издания вместе со своими детьми — сыном Джеймсоном и дочерью Уиллоу. Pink признает, что она может быть поп-звездой, но когда речь заходит о материнстве, она предпочитает не торопиться.

Всего в рейтинг журнала попали более 70 женщин и пять мужчин. Среди них — актрисы Галь Гадот, Исса Рей, Меган Маллалли, невеста принца Гарри Меган Маркл, теннисистка Серена Уильямс, рэпер Дрэйк, фигурист Адам Риппон и другие.

Кадры певицы Pink смотрите в фотоленте Sputnik Азербайджан.




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Американская певица Пинк
Pink стала самой красивой женщиной года
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