Американская певица Алиша Бет Мур, более известная как Pink, стала самой красивой женщиной года по версии популярного журнала People и оказалась на обложке специального выпуска.

Ежегодно американский журнал People выбирает самую красивую женщину года. В 2018 году этого звания удостоилась 38-летняя певица Pink.

Обладательница премии "Грэмми" попала на обложку специального выпуска издания вместе со своими детьми — сыном Джеймсоном и дочерью Уиллоу. Pink признает, что она может быть поп-звездой, но когда речь заходит о материнстве, она предпочитает не торопиться.

Всего в рейтинг журнала попали более 70 женщин и пять мужчин. Среди них — актрисы Галь Гадот, Исса Рей, Меган Маллалли, невеста принца Гарри Меган Маркл, теннисистка Серена Уильямс, рэпер Дрэйк, фигурист Адам Риппон и другие.

Кадры певицы Pink смотрите в фотоленте Sputnik Азербайджан.