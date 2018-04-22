Первый вождь: 148-я годовщина со дня рождения Владимира Ленина

Архивные фотографии основателя советского государства Владимира Ленина — в фотоленте РИА Новости.
Советский государственный и политический деятель, теоретик марксизма, основатель Коммунистической партии и Советского социалистического государства в России Владимир Ильич Ульянов (Ленин) родился 22 апреля (10 апреля по старому стилю) 1870 года в Симбирске (ныне Ульяновск) в семье инспектора народных училищ, ставшего потомственным дворянином.
Архивные фотографии основателя советского государства Владимира Ленина — в фотоленте РИА Новости.
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Спустя два дня, проведенных в пыли, которая проникла с Аравийского полуострова, воздух над Баку очистился - спасибо северо-западному ветру.
В Армении продолжается формирование нового правительства: стало известно, какие министры сохранили свои должности.