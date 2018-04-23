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Этап чемпионата мира Red Bull Air Race в Каннах

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© Sputnik . Vladimir Astapkovich
Пилот Пит Маклауд (Канада) во время выступления в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Каннах.

Во Франции впервые в истории прошел этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race.

Этап в Каннах стал вторым в сезоне. В нем как и в первом — в начале февраля в Абу-Даби — победу одержал американец Майкл Гулиан. Вторым стал его соотечественник Кирби Чамблисс, а замкнул тройку австралиец Мэтт Холл. Действующий чемпион мира японец Ёсихидэ Муроя стал в Каннах только шестым.

Пилоты Red Bull Air Race управляют скоростными легкомоторными самолетами, развивая скорость до 370 км/ч. По правилам гонки им нужно на скорость пройти отрезок трассы, отмеченный специальными надувными пилонами.




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