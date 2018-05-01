Первомайские шествия по миру

Первого мая во многих странах мира отмечается День труда. Его история началась в 1886 году, когда американские рабочие организовали 1 мая забастовку, выдвинув требование сократить рабочий день с 15 часов до 8.
Всемирный день солидарности трудящихся празднуют в разных уголках планеты. Кадры с демонстраций в фотоленте Sputnik.
Первого мая во многих странах мира отмечается День труда. Его история началась в 1886 году, когда американские рабочие организовали 1 мая забастовку, выдвинув требование сократить рабочий день с 15 часов до 8.
Праздник весны и труда отметили в селе Кутол конноспортивными соревнованиями, в которых приняли участие наездники из различных районов Абхазии.
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Праздник весны и труда отметили в селе Кутол конноспортивными соревнованиями, в которых приняли участие наездники из различных районов Абхазии.
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Во Владикавказе из-за несоответствия пожарной безопасности закрыли ЦУМ – магазин не будет работать до устранения всех нарушений.
Было нелегко организовать "Формулу 1" в Баку, но город отлично справляется с организацией гонок, заявил экс-глава менеджмента соревнований Берни Экклстоун.
Президент Армении Армен Саркисян встретился с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном для консультаций по выходу из кризиса.