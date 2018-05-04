Неделя в объективе: первомайские демонстрации и экстремальные гонки

Самые яркие фото уходящей недели в фотоленте Sputnik.
Трудолюбивые китайцы вышли на новый уровень, создавая собственные транспортные средства — самолеты, подводные лодки и роботов в домашних условиях — на задних дворах и в гаражах.
Конкурс национальных блюд и народных ремесел был организован на территории торгового центра Евар.
Праздник весны и труда отметили в селе Кутол конноспортивными соревнованиями, в которых приняли участие наездники из различных районов Абхазии.
Всемирный день солидарности трудящихся празднуют в разных уголках планеты. Кадры с демонстраций в фотоленте Sputnik.
Депутаты Народного Собрания Абхазии не приняли проект закона "Об исполнении Республиканского бюджета за 2017 год" в четверг 3 мая. Что смутило парламентариев и вызвало подозрения, читайте в материале корреспондента Sputnik.
Матч, который продлится 24 часа, пройдет в Пензе 19 мая и будет посвящен чемпионату мира по футболу.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия прошла пресс-конференция с организаторами "Сухумского забега" и соревнований по триатлону, которые состоятся в воскресенье 6 мая в Сухуме и посвящены они Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Курсанты из ДНР примут участие в военном параде в Цхинвале, а югоосетинские военные пройдут торжественным маршем в Донецке.
В американском Питтсбурге 28 мая объявлен Днем Азербайджана по случаю столетия Азербайджанской Демократической Республики.
Видный деятель "Дашнакцутюн", депутат Агван Варданян проголосовал против Пашиняна вопреки официальной позиции своей фракции и был исключен из ее рядов.
В столице Казахстана Астане сильным ветром сдуло батут у торгового центра, на котором играли дети, пострадали пятеро малышей.
С каждым годом все больше молодежи принимает участие в акции "Бессмертный полк", рассказали в штабе движения "Бессмертный полк — Кыргызстан".
Жительница белорусского Мозыря перевела лже-экстрасенсу из России 25 тысяч долларов – чтобы оплатить услуги "ясновидящей" она взяла кредит в банке.
Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга выразила крайнее разочарование тем, что новое поколение латвийцев не понимает, что больше не живет в СССР.
Бывший руководитель Театра Юозаса Мильтиниса в литовском Паневежисе Линас Зайкаускас осужден за домогательства к подчиненной.
Эксперт прокомментировал Sputnik Молдова намерение ЕС ужесточить правила въезда в Шенгенскую зону для жителей стран с безвизовым режимом.
У южных границ Таджикистана создается опорная база международного терроризма, заявили в МИД России.
Уроженец Узбекистана получил паспорт Российской Федерации спустя 16 лет после потери старого документа.
Посольство России в Эстонии откроет празднование годовщины Победы премьерным показом для ветеранов художественного фильма "Собибор".
Курсанты из ДНР примут участие в военном параде в Цхинвале, а югоосетинские военные пройдут торжественным маршем в Донецке.
В американском Питтсбурге 28 мая объявлен Днем Азербайджана по случаю столетия Азербайджанской Демократической Республики.
Видный деятель "Дашнакцутюн", депутат Агван Варданян проголосовал против Пашиняна вопреки официальной позиции своей фракции и был исключен из ее рядов.