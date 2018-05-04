Неделя в объективе: первомайские демонстрации и экстремальные гонки

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Финансовый "конфуз": куда дели бюджетный миллиард Депутаты Народного Собрания Абхазии не приняли проект закона "Об исполнении Республиканского бюджета за 2017 год" в четверг 3 мая. Что смутило парламентариев и вызвало подозрения, читайте в материале корреспондента Sputnik. 283

24 часа на поле: необычный футбольный матч пройдет в Пензе к ЧМ-2018 Матч, который продлится 24 часа, пройдет в Пензе 19 мая и будет посвящен чемпионату мира по футболу. 27