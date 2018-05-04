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Неделя в объективе: первомайские демонстрации и экстремальные гонки

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© Sputnik . Pavel Lvov
Участницы фестиваля "Хибины-бикини-2018" на северном склоне горы Айкуайвенчорр в г. Кировск Мурманской области.

Самые яркие фото уходящей недели в фотоленте Sputnik.




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