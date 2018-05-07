"Сенат" Владимира Путина: новый президентский лимузин на инаугурации

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Кварандзия о неисполнении госбюджета Абхазии за 2017 год: могли не успеть Депутаты Парламента Абхазии 3 мая направили на проверку в Генеральную прокуратуру Абхазии отчет "Об исполнении Республиканского бюджета за 2017 год". 111

Как будут праздновать 9 Мая в Абхазии: акции, митинги и концерты День Победы 9 мая ежегодно отмечается праздничными мероприятиями в районах и городах Абхазии. В этом году администрации подготовили список концертов и акций, посвященных празднованию памятной даты. 307