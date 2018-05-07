"Сенат" Владимира Путина: новый президентский лимузин на инаугурации

Один из лимузинов проекта "Кортеж" — в фотоленте Sputnik.
Президент России Владимир Путин на церемонии инаугурации в понедельник выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом представительском автомобиле.
Один из лимузинов проекта "Кортеж" — в фотоленте Sputnik.
6 мая в Сухуме прошли соревнования по триатлону, также первый этап нового сезона кубка Евразии по открытому плаванию и "Сухумский забег", все мероприятия были посвящены Дню Победы в Великой Отечественной войне.
То, как жители и гости столицы Абхазии проводят время на набережной Сухума и какие виды отдыха их привлекают, смотрите в фотоленте Sputnik Абхазия.
Самые яркие фото уходящей недели в фотоленте Sputnik.
Трудолюбивые китайцы вышли на новый уровень, создавая собственные транспортные средства — самолеты, подводные лодки и роботов в домашних условиях — на задних дворах и в гаражах.
Депутаты Парламента Абхазии 3 мая направили на проверку в Генеральную прокуратуру Абхазии отчет "Об исполнении Республиканского бюджета за 2017 год".
День Победы 9 мая ежегодно отмечается праздничными мероприятиями в районах и городах Абхазии. В этом году администрации подготовили список концертов и акций, посвященных празднованию памятной даты.
Российская киноактриса, известная по фильмам "Экипаж", "Пятница" и "Елки", Екатерина Шпица отдохнула в Абхазии и выложила фото республики на страничке в Instagram. Sputnik собрал все публикации известной актрисы из Абхазии.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов обсудил с директором североосетинского государственного театра КВН разработку проекта КВН в республике.
Международный аэропорт Гейдар Алиев удостоен максимального статуса "Пять Звезд", которым по всему миру обладает менее десятка воздушных гаваней.
Глава фракции "Елк" Никол Пашинян завтра будет избран премьером Армении, заявил журналистам пресс-секретарь правящей Республиканской партии.
По случаю Дня защитника Отечества в Казахстане Sputnik решил выяснить, как чиновники следят за своей физической формой и каким спортом занимаются.
Премьер Кыргызстана отправился на юг страны проверять работу чиновников, в том числе качество реконструкции аэропорта в Джалал-Абаде.
Белорусские города Минск и Брест вошли в топ-10 городов-героев, популярных у российских туристов на 9 Мая.
Трамваи производства Тверского вагоностроительного завода, вызвавшие волнения в Министерстве обороны Латвии и Полиции безопасности, не появятся на улицах Лиепаи.
Высший административный суд Литвы отклонил жалобу компании ТВ-услуг Init на необоснованную, по ее мнению, остановку вещания телеканала "РТР-Планета" в республике.
Новый раунд переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" пройдет 29-30 мая в Риме, сообщили в бюро по реинтеграции республики.
В составе делегации из Таджикистана в Санкт-Петербург приедет 97-летний ветеран Хайдар Халимов, участник обороны Ленинграда.
Из Узбекистана в Кыргызстан в понедельник отправился первый автобусный рейс, скоро рейсы станут регулярными.
Американские специалисты назвали Эстонию самой "западной" из всех государств постсоветского пространства. В тройку лидеров вошли также Литва и Латвия.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов обсудил с директором североосетинского государственного театра КВН разработку проекта КВН в республике.
Международный аэропорт Гейдар Алиев удостоен максимального статуса "Пять Звезд", которым по всему миру обладает менее десятка воздушных гаваней.
Глава фракции "Елк" Никол Пашинян завтра будет избран премьером Армении, заявил журналистам пресс-секретарь правящей Республиканской партии.