При параде: МЧС Абхазии провело строевой смотр

До трехсот сотрудников МЧС приняли участие в строевом смотре личного состава министерства по чрезвычайным ситуациям. Также было использовано более 30 единиц техники.
Строевой смотр личного состава и спецтехники МЧС Абхазии состоялись на площади Свободы в Сухуме во вторник 15 мая.
До трехсот сотрудников МЧС приняли участие в строевом смотре личного состава министерства по чрезвычайным ситуациям. Также было использовано более 30 единиц техники.
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В Сухумском городском суде 15 мая состоялось очередное заседание по иску экс-премьера Леонида Лакербая к Министерству образования республики и авторам учебника "История Абхазии с древнейших времен до наших дней" Олегу Бгажба и Станиславу Лакоба. О том, как прошло слушание, читайте в материале Sputnik.
В пятницу премьер-министр России Дмитрий Медведев вернется в Сочи для того, чтобы обсудить с президентом кандидатуры будущих министров. Новый кабинет министров будет представлен десятью вице-премьерами, включая первого заместителя председателя правительства.
Тарифы на проезд в городских маршрутных такси Сухума поднялись на пять рублей с утра 15 мая, несмотря на отсутствие официального разрешения со стороны столичного Горсобрания. Корреспондент Sputnik Абхазия попытался разобраться, с чем это связано, кто распорядился и как на это отреагировали пассажиры.
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В честь Дня осетинского языка в аэропорту Владикавказа голосовые информационные объявления будут звучать не только на русском, но и на осетинском языке.
С 15 мая граждане полутора десятков стран могут получить азербайджанскую визу прямо в бакинском аэропорту через специальные терминалы.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, когда могут состояться досрочные выборы в парламент страны.