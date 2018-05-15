При параде: МЧС Абхазии провело строевой смотр

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Суд над историей: возобновились слушания по иску Леонида Лакербая В Сухумском городском суде 15 мая состоялось очередное заседание по иску экс-премьера Леонида Лакербая к Министерству образования республики и авторам учебника "История Абхазии с древнейших времен до наших дней" Олегу Бгажба и Станиславу Лакоба. О том, как прошло слушание, читайте в материале Sputnik. 182

Президент России подписал указ о структуре нового правительства В пятницу премьер-министр России Дмитрий Медведев вернется в Сочи для того, чтобы обсудить с президентом кандидатуры будущих министров. Новый кабинет министров будет представлен десятью вице-премьерами, включая первого заместителя председателя правительства. 11