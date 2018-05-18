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Акция в поддержку журналиста Кирилла Вышинского

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  • Акция в поддержку журналиста К. Вышинского
  • Акция в поддержку журналиста К. Вышинского
  • Акция в поддержку журналиста К. Вышинского
  • Акция в поддержку журналиста К. Вышинского
  • Акция в поддержку журналиста К. Вышинского
  • Акция в поддержку журналиста К. Вышинского
  • Акция в поддержку журналиста К. Вышинского
  • Акция в поддержку журналиста К. Вышинского
  • Акция в поддержку журналиста К. Вышинского
© Sputnik . Антон Денисов
Участники акции у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая по подозрению в госизмене.

Перед зданием посольства Украины в Москве прошла акция в поддержку журналистов РИА Новости Украина, которые подверглись незаконным арестам, задержаниям и обыскам со стороны украинских правоохранительных органов.

В акции приняли участие главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, генеральный директор агентства Дмитрий Киселев, известные журналисты, члены ЛДПР, представители ОНФ. Всего к диппредставительству пришли около двухсот человек.




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