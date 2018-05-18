Акция в поддержку журналиста Кирилла Вышинского

Перед зданием посольства Украины в Москве прошла акция в поддержку журналистов РИА Новости Украина, которые подверглись незаконным арестам, задержаниям и обыскам со стороны украинских правоохранительных органов.
Российский военный самолет модели Су-27 и различные модификации на его базе − лучшие истребители четвертого поколения.
Движение по автодорожной части Крымского моста на рассвете открыли автомобили жителей из более 20 городов Крыма и Кубани. За автомобилистами с обеих сторон едут мотоциклисты из близлежащих регионов.
Строевой смотр личного состава и спецтехники МЧС Абхазии состоялись на площади Свободы в Сухуме во вторник 15 мая.
Президент России Владимир Путин лично открывал движение по автодорожной части моста через Керченский пролив.
Жители улица Имама Шамиля в столице Абхазии жалуются на то, что прекращены ремонтные работы этой улицы.
Руководителя РИА Новсти Украина Кирилла Вышинского задержали в Киеве утром 15 мая и поместили под арест в Херсоне. Журналиста подозревают в госизмене, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
В Сочи состоялась встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель 18 мая.
МВД Южной Осетии возбудило уголовное дело в отношении жителя Цхинвала, у которого обнаружили несколько капсул запрещенного медпрепарата.
В Баку с 15 июня по первое июля пройдет один из самых ожидаемых и крупнейших фестивалей еды — Summer Food Fest.
Как студент из армянского Гюмри успевает утром посещать лекции, днем обучать школьников робототехнике, а вечером работать на собственный стартап.
В МИД Казахстана прокомментировали просьбу о расследовании осквернения мемориала воинам Великой Отечественной войны в Шымкенте.
В двух часах езды от Москвы появилось кыргызское село – строительство домов здесь идет уже полтора года.
Министерство спорта и туризма Беларуси назначило Юрия Альберса главным тренером национальной команды по биатлону.
Депутаты Европарламента из всех стран Европейского союза поддержали призыв о сохранении русских школ Латвии.
Депутаты литовского Сейма предложили ввести в республике штраф за демонстрацию георгиевской ленточки.
Первый электробус, купленный администрацией Кишинева у белорусского предприятия "Белкоммунмаш", будет курсировать по столице.
В Душанбе в возрасте 86 лет скончался известный таджикский поэт, лауреат Государственной премии Советского Союза Мумин Каноат.
Закон "О персональных данных", который должен защитить личные сведения граждан, планируют принять в Узбекистане в следующем году.
Любопытная ситуация из-за рекламного щита знаменитой эстонской "Коровки" с использованием символов Советского Союза произошла в Старом городе в Таллинне.
МВД Южной Осетии возбудило уголовное дело в отношении жителя Цхинвала, у которого обнаружили несколько капсул запрещенного медпрепарата.
В Баку с 15 июня по первое июля пройдет один из самых ожидаемых и крупнейших фестивалей еды — Summer Food Fest.
Как студент из армянского Гюмри успевает утром посещать лекции, днем обучать школьников робототехнике, а вечером работать на собственный стартап.