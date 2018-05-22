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Финалисты конкурса имени Андрея Стенина

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  • Финалисты конкурса имени Андрея Стенина
  • Финалисты конкурса имени Андрея Стенина
  • Финалисты конкурса имени Андрея Стенина
  • Финалисты конкурса имени Андрея Стенина
  • Финалисты конкурса имени Андрея Стенина
  • Финалисты конкурса имени Андрея Стенина
  • Финалисты конкурса имени Андрея Стенина
  • Финалисты конкурса имени Андрея Стенина
  • Финалисты конкурса имени Андрея Стенина
  • Финалисты конкурса имени Андрея Стенина
  • Финалисты конкурса имени Андрея Стенина
© Фото : Анас Камаль, Stenincontest
Анас Камаль, Египет. Снимок "Белая гора". Категория "Моя Планета, серии".

Жюри конкурса имени Стенина выбрало победителей из 14 стран, но в тройку лидеров вошли только фотожурналисты из России, Ирана и Белоруссии.




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