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Выставка "Мини-мир 2018" в Эстонии

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© Sputnik . Илона Устинова
Ретро автомобиль

На Таллиннском Певческом поле 26 и 27 мая проходила выставка "Минимир 2018", на которой были представлены маленькие модели автомобилей и самолетов.

На выставке, которая вызвала большой интерес не только у детей, но и у взрослых, можно было увидеть множество миниатюрных моделей ретро-автомобилей, автобусов, танков, военных самолётов, целый городок из конструктора Lego, современных роботов.

Желающие могли купить наборы сборных моделей, для которых не требуются ножницы и клей, а также все, что связано с моделированием.

Выставка "Минимир" впервые была показана в 2008 году и с тех пор проходит ежегодно. В этом году она посвящена столетнему юбилею Республики, поэтому на ней была представлена экспозиция моделек, связанных с Эстонией.

 




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