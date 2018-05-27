Выставка "Мини-мир 2018" в Эстонии

На выставке, которая вызвала большой интерес не только у детей, но и у взрослых, можно было увидеть множество миниатюрных моделей ретро-автомобилей, автобусов, танков, военных самолётов, целый городок из конструктора Lego, современных роботов.
Желающие могли купить наборы сборных моделей, для которых не требуются ножницы и клей, а также все, что связано с моделированием.
Выставка "Минимир" впервые была показана в 2008 году и с тех пор проходит ежегодно. В этом году она посвящена столетнему юбилею Республики, поэтому на ней была представлена экспозиция моделек, связанных с Эстонией.