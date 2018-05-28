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На Европу: лучшие направления в 2018 году по версии Lonely Planet

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Кастелло-ди-Серравале в регионе Эмилия-Романья, Италия

Известный путеводитель Lonely Planet выпустил список лучших городов, стран и регионов, в которых стоит побывать в 2018 году.

Смотрите в фотоленте, на какие города пал выбор Lonely Planet.




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На Европу: лучшие направления в 2018 году по версии Lonely Planet
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