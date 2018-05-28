На Европу: лучшие направления в 2018 году по версии Lonely Planet

Смотрите в фотоленте, на какие города пал выбор Lonely Planet.
Известный путеводитель Lonely Planet выпустил список лучших городов, стран и регионов, в которых стоит побывать в 2018 году.
Смотрите в фотоленте, на какие города пал выбор Lonely Planet.
На Таллиннском Певческом поле 26 и 27 мая проходила выставка "Минимир 2018", на которой были представлены маленькие модели автомобилей и самолетов
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Руководитель погранслужбы ФСБ России рассказал об обстановке на приграничных с Грузией территориях Южной Осетии и Абхазии.
В честь 100-летия создания Азербайджанской Демократической Республики покорен новый пик на Большом Кавказе.
Об истории женского образования в Армении и о том, что изучали армянские девушки два столетия назад – в материале Sputnik.