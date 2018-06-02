Нимфы подиума: самые яркие супермодели 90-х

Многие из супермоделей до сих пор продолжают будоражить умы. Смотрите в фотоленте Sputnik, кто хозяйствовал в модельном бизнесе 90-х.
Синди Кроуфорд, Клаудиа Шиффер, Наоми Кэмпбелл и Хелена Кристенсен - это далеко не полный список красоток, покоривших подиум 90-х.
Многие из супермоделей до сих пор продолжают будоражить умы. Смотрите в фотоленте Sputnik, кто хозяйствовал в модельном бизнесе 90-х.
Чем запомнился май 2018 года, смотрите в фотоленте Sputnik.
Всемирный день блондинок отмечается 31 мая с 2006 года. Инициаторами создания этого праздника стали американские женщины-юристы.
Молния - это мощнейший электрический разряд, который возникает при сильной электризации туч. Многие люди боятся молний, но никто не отрицает, насколько они могут быть красивыми. Смотрите в фотоленте Sputnik завораживающие кадры.
Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Также Килауэа считается в традиционных верованиях местом обитания Пеле — гавайской богини вулканов.
Первый национальный форум "Стратегия Абхазии 2025" открылся в Абхазском государственном университете в субботу, 2 июня.
О возможностях банковской системы Абхазии рассказал председатель Банка Абхазии на первом национальном экономическом форуме "Стратегия Абхазии 2025", который проходит в Сухуме в субботу, 2 июня.
Первый национальный форум "Стратегия Абхазии 2025" открылся в Абхазском государственном университете в субботу 2 июня.
Российская гвардейская военная база является гарантом безопасности Южной Осетии, заявил президент республики Анатолий Бибилов.
Автобус, который вез грузинских школьников на экскурсию в Баку, столкнулся с грузовиком и перевернулся на трассе в Азербайджане.
Делегация Национального Собрания Армении во главе с председателем Арой Баблояном четвертого июня отправится в Москву с двухдневным визитом.
Министерство обороны Казахстана разъяснило правила использования беспилотных летательных аппаратов на территории республики.
Бишкекская студентка прошла волонтерский отбор на Чемпионат мира по футболу — 2018 и скоро отправится в Россию, чтобы помогать в организации мирового первенства.
Цирк шапито приехал в Барановичи и выпустил верблюдов пастись на тренировочном поле местного футбольного клуба.
Загадочные белые круги в небе наблюдали жители сразу нескольких городов Латвии – мнения, что это, разделились.
На Вильнюсском железнодорожном вокзале сотрудники таможни задержали партию контрабандных сигарет, которая оценивается примерно в 900 тысяч евро.
Почему из года в год в Молдове растет число учащихся, которые получают оценку 10 автоматом в рамках экзаменов на степень бакалавра?
Девушка из Таджикистана, которая пять лет назад приехала учиться в российскую столицу, рассказала о своих впечатлениях о Москве.
Узбекско-американский автомобильный концерн GM Uzbekistan планирует увеличить стоимость своих авто на экспортных рынках.
В Таллинне открылась международная конференция "Следующие сто лет", посвященная 100-летию Эстонской Республики и обсуждению будущего страны.
Российская гвардейская военная база является гарантом безопасности Южной Осетии, заявил президент республики Анатолий Бибилов.
Автобус, который вез грузинских школьников на экскурсию в Баку, столкнулся с грузовиком и перевернулся на трассе в Азербайджане.
Делегация Национального Собрания Армении во главе с председателем Арой Баблояном четвертого июня отправится в Москву с двухдневным визитом.