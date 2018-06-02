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Нимфы подиума: самые яркие супермодели 90-х

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© AFP 2018 / Frederick Florin
Французская модель Летиция Каста на показе Ив Сен-Лорана в Париже, 1999 год

Синди Кроуфорд, Клаудиа Шиффер, Наоми Кэмпбелл и Хелена Кристенсен - это далеко не полный список красоток, покоривших подиум 90-х.

Многие из супермоделей до сих пор продолжают будоражить умы. Смотрите в фотоленте Sputnik, кто хозяйствовал в модельном бизнесе 90-х.




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