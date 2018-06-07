Самые крупные обитатели океанов

Некоторые морские обитатели значительно крупнее сухопутных животных. Смотрите в фотоленте Sputnik на самых крупных по размеру и весу животных, обитающих в мировом океане.

Мировой океан наполнен самыми разнообразными формами жизни, а учитывая, что его изучение началось сравнительно недавно, исследователи до сих пор обнаруживают необычных существ.

Например, длина самого большого кальмара, когда-либо пойманного человеком, составляла 18 метров, а весил он почти тонну.

Синий кит — самый большой кит, самое большое современное животное, а также, вероятно, крупнейшее из всех животных, когда-либо обитавших на Земле. Его длина достигает 33 метров, а вес может значительно превышать 150 тонн. В сутки может съедать до 40 миллионов мелких ракообразных.

Кадры самых крупных обитателей океанов в фотоленте Sputnik.