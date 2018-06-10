Прощай, купальник: "Мисс Америка" не будет прежней

О новой философии конкурса сообщила Гретхен Карлсон, которая в 1989 году завоевала звание "Мисс Америка", а ныне возглавляет попечительский совет Miss America Organization, пишет РИА Новости.

"Мы больше не бессодержательное шоу. Мы соревнование", — заявила Карлсон в эфире передачи Good Morning America на телеканале АВС.

Конкурс Miss America по новым правилам состоится 9 сентября.

В конце 2017 года руководство конкурса "Мисс Америка" ушло в отставку на фоне скандала с перепиской, в которой содержались пренебрежительные высказывания в отношении участниц, a также в грубых выражениях обсуждались их тела и интимная жизнь.