13:14 10 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 25°C
Прямой эфир
  • USD62.67
  • EUR73.79
Поиск
Фото

Прощай, купальник: "Мисс Америка" не будет прежней

Получить короткую ссылку
7 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© AP Photo.
Конкурс красоты "Мисс Америка", 1921 год

Организаторы конкурса "Мисс Америка" исключили из программы соревнования традиционное дефиле участниц в купальниках.

О новой философии конкурса сообщила Гретхен Карлсон, которая в 1989 году завоевала звание "Мисс Америка", а ныне возглавляет попечительский совет Miss America Organization, пишет РИА Новости.

"Мы больше не бессодержательное шоу. Мы соревнование", — заявила Карлсон в эфире передачи Good Morning America на телеканале АВС.

Конкурс Miss America по новым правилам состоится 9 сентября.

В конце 2017 года руководство конкурса "Мисс Америка" ушло в отставку на фоне скандала с перепиской, в которой содержались пренебрежительные высказывания в отношении участниц, a также в грубых выражениях обсуждались их тела и интимная жизнь.




Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Гурам Карсанов
    Мусорный ветер

    Радиоведущий Гурам Карсанов рассказал о проблеме Южной Осетии с утилизацией мусора и путях ее решения.

  • Девушка в наручниках, фото из архива
    Позолоти ручку!

    В Азербайджане задержали лжегадалку, которая выманивала у доверчивых граждан деньги и драгоценности, - жертвами обмана стали жители пяти районов страны.

  • Акоп Симонян
    Царская находка

    Археолог рассказал об уникальной находке, обнаруженной во время раскопок на месте усыпальницы армянских царей в селе Ахцк.

  • Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
    Латвия – не Крым

    Почему российский президент Владимир Путин не сможет спасти от притеснений русскоязычных жителей Латвии, рассказал политолог и журналист Армен Гаспарян.

  • Бронетранспортер США Stryker, архивное фото
    Танки наши быстры

    Второе за неделю ДТП с участием бронетехники НАТО произошло в Литве – в аварии пострадал американский солдат.

  • Табачная фабрика
    Взять на испуг

    С 1 июля в Молдове перестанут продавать пачки сигарет старого образца без "пугающих" картинок, напоминающих о вреде курения.

  • Гурам Карсанов
    Мусорный ветер

    Радиоведущий Гурам Карсанов рассказал о проблеме Южной Осетии с утилизацией мусора и путях ее решения.

  • Девушка в наручниках, фото из архива
    Позолоти ручку!

    В Азербайджане задержали лжегадалку, которая выманивала у доверчивых граждан деньги и драгоценности, - жертвами обмана стали жители пяти районов страны.

  • Акоп Симонян
    Царская находка

    Археолог рассказал об уникальной находке, обнаруженной во время раскопок на месте усыпальницы армянских царей в селе Ахцк.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Прощай, купальник: "Мисс Америка" не будет прежней
Первая в своем роде: как в Абхазии прошла операция башкирских врачей по удалению рака
Первая в своем роде: как в Абхазии прошла операция башкирских врачей по удалению рака
Как бороться с комарами
Как бороться с комарами

Соцсети

Sputnikabkhazia