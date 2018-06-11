В Европу: лучшие направления 2018 года от Lonely Planet

Популярный путеводитель Lonely Planet выбрал десять лучших направлений для отдыха в Европе этим летом

Чтобы не тратить время на мучительные поиски места для отдыха в Европе, прислушайтесь к мнению профессионалов. Десять туристических жемчужин Европы по версии путеводителя Lonely Planet — в фотоленте Sputnik Латвия.