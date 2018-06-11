В Европу: лучшие направления 2018 года от Lonely Planet

Чтобы не тратить время на мучительные поиски места для отдыха в Европе, прислушайтесь к мнению профессионалов. Десять туристических жемчужин Европы по версии путеводителя Lonely Planet — в фотоленте Sputnik Латвия.
Популярный путеводитель Lonely Planet выбрал десять лучших направлений для отдыха в Европе этим летом
Чтобы не тратить время на мучительные поиски места для отдыха в Европе, прислушайтесь к мнению профессионалов. Десять туристических жемчужин Европы по версии путеводителя Lonely Planet — в фотоленте Sputnik Латвия.
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Радиоведущий Гурам Карсанов рассказал о проблеме Южной Осетии с утилизацией мусора и путях ее решения.
В Азербайджане задержали лжегадалку, которая выманивала у доверчивых граждан деньги и драгоценности, - жертвами обмана стали жители пяти районов страны.
Археолог рассказал об уникальной находке, обнаруженной во время раскопок на месте усыпальницы армянских царей в селе Ахцк.