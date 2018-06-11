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В Европу: лучшие направления 2018 года от Lonely Planet

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  • Среди самых привлекательных направлений для путешествий по Европе Lonely Planet рекомендует Испанию с ее потрясающей природой и архитектурой. На фото - вид на бухту в Сан-Висенте-де-ла-Баркера, Испания
  • В списке лучших направлений для отдыха в Европе по праву оказалась Шотландия
  • Туристам также рекомендовали провести свой отдых во Франции. На фото - сиреневое поле во Франции
  • Также издание рекомендовало посетить столицу Литвы - Вильнюс. На фото - костел Святой Анны в Вильнюсе
  • Эксперты Lonely Planet среди популярных направлений отметили и Италию. На фото - Кастелло-ди-Серравале в регионе Эмилия-Романья
  • Ново и интересно - Lonely Planet советует посетить Косово. На фото - люди сидят рядом с каменным мостом с видом на город Призрен
  • Lonely Planet советует всем отдыхающим побывать в Нидерландах. Однако не обязательно посещать столицу страны, ведь в других городах тоже множество интересных достопримечательностей
  • Гостеприимная и теплая Греция ждет гостей. На фото - одно из греческих кафе
  • Тирана в Албании сегодня является одним из туристических центров. Город находится между Адриатическим побережьем и Албанскими Альпами. В городе есть канатная дорога, гора Дайти, с которой открываются панорамные виды, множество кафе и ресторанов, а также разнообразная архитектура
Из любой точки испанского города Сан-Висенте-де-ла-Баркера открывается вид на океан. Туристы не останутся равнодушными к яркой природе и богатой архитектуре, многочисленным праздникам и комфортабельным пляжам жемчужины Кантабрии.

Популярный путеводитель Lonely Planet выбрал десять лучших направлений для отдыха в Европе этим летом

Чтобы не тратить время на мучительные поиски места для отдыха в Европе, прислушайтесь к мнению профессионалов. Десять туристических жемчужин Европы по версии путеводителя Lonely Planet — в фотоленте Sputnik Латвия.




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