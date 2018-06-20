17:43 20 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.62
  • EUR73.61
Поиск
Фото

Взрыв эмоций: лица SputnikFanZone в Сухуме

Получить короткую ссылку
Темы:
SputnikFanZone (9)
107 0 0

Новости

Все новости
Все новости
  • Футбол.Фан-зона Sputnik Абхазия
  • Фан-зона Sputnik
  • Гуарап
  • Футбол.Фанзона Sputnik Абхазия
  • Фан-зона Sputnik
  • Фан-зона Sputnik
  • Фан-зона Sputnik
  • Фан-зона Sputnik
  • Фан-зона Sputnik
  • Футбол.Фанзона Sputnik Абхазия
  • Футбол.Фанзона Sputnik Абхазия
  • Фан-зона Sputnik
  • Sputnik открыл в Сухуме фан-зону для болельщиков
  • Фан-зона Sputnik
© Sputnik / Томас Тхайцук
Sputnik Абхазия совместно с "Guarap Hall" 14 июня открыл для любителей футбола фан-зону, чтобы они имели возможность следить за самой популярной игрой в мире.

Sputnik Абхазия совместно с "Guarap Hall" 14 июня открыл для любителей футбола фан-зону, чтобы они имели возможность следить за самой популярной игрой в мире.

Посмотреть самую популярную игру в мире в  SputnikFanZone собирается множество людей. По их словам, массовый просмотр матчей намного интересней, чем делать это у себя дома.

Среди посетителей SputnikFanZonе  как жители Абхазии, так и гости из-за рубежа, их всех объединяет любовь к игре.

Зрители SputnikFanZonе смогут участвовать в розыгрыше призов и попробовать удачу в футбольной лотерее.

SputnikFanZone – это совместный проект международного информационного агентства Sputnik Абхазия и "Guarap Hall" (Сухум, ул. Калмыкова, 2).

SputnikFanZone будет работать с 14 июня по 15 июля. Уточнить информацию и забронировать столики можно по телефону +7 (940) 708-90-90.

Темы:
SputnikFanZone (9)
Теги:
спорт, болельщики, футбол, Чемпионат мира по футболу, SputnikFanZonе, Сухум, Абхазия



Еще фотоленты

  • Итальянская актриса Софи Лорен в окружении футболистов на церемонии открытия стадиона в Италии, 1990 год
    Последнее обновление: 12:10 20.06.2018
    12:10 20.06.2018

    Мировые знаменитости, играющие в футбол

    В футбол любят играть не только профессионалы своего дела, но и любители, среди которых немало известных людей. Смотрите в фотоленте Sputnik, кто из актеров, певцов и политиков и других звезд любит поиграть с футбольным мячом

    15
    14
  • Актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли во время визита в лагерь сирийских беженцев на севере Иордании
    Последнее обновление: 18:21 18.06.2018
    18:21 18.06.2018

    Красивая и добрая: Анджелина Джоли встречается с беженцами

    Анджелина Джоли — одна из самых ярких и талантливых актрис современности. Джоли является обладательницей премии "Оскар", а также трех премий "Золотой Глобус".

    83
    11
  • Капитан сборной Аргентины Диего Марадона с Кубком мира по футболу после победы в матче с Западной Германией, 1986 год
    Последнее обновление: 19:59 17.06.2018
    19:59 17.06.2018

    Страны-победители чемпионата мира по футболу

    Чемпионат мира по футболу проводится с 1930 года.

    183
    10
  • Последнее обновление: 12:47 17.06.2018
    12:47 17.06.2018

    Красавицы-болельщицы ЧМ-2018

    Около двух миллионов болельщиков приехали в Россию, чтобы поддержать свои национальные команды в борьбе на чемпионате мира по футболу.

    166
    18

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, архивное фото
    Рискованное решение

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, как чувствовал "холодок жесткой политики" от Алматы и как он поставил на кон свой авторитет?

  • Предполагаемый работник секс-индустрии. Архивное фото
    На темной стороне

    Национальный статистический комитет Кыргызастана подсчитал так называемую темную сторону экономики — доходы проституток и наркоторговцев.

  • Настя Рыбка и Алекс Лесли в тюрьме в Паттайе
    Все с вами ясно

    Полиция таиландского города Паттайя завершила следствие по делу "секс-тренеров" Насти Рыбки, Алекса Лесли и еще шести граждан России и Беларуси.

  • Северный терминал аэропорта Рига
    Обокрали и обругали

    "В аэропорту Риги нас ограбили сотрудники аэропорта, а полицейские их прикрыли", - пользователь Facebook рассказал, как пересадка в столице Латвии обернулась кошмаром.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте
    Всегда готова!

    Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила о готовности защищаться в случае военного "вторжения" России.

  • Петр Лучинский
    Новый румын

    Второй президент Молдовы Петр Лучинский стал обладателем румынского паспорта.

  • Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
    Общая проблема

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назвал два главных фактора, которые влияют на водную проблему.

  • Сотрудник правоохранительных органов
    Неслабый пол

    В Нарпайском районе Самаркандской области Узбекистана мужчина обратился в милицию с просьбой защитить его от избиений жены.

  • Паром Петербург в порту Пальяссааре
    Все свободны!

    Российский паром "Петербург", арестованный в таллиннском порту за долги, освобожден из-под ареста в связи с выплатой всех задолженностей.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Футбол.Фан-зона Sputnik Абхазия
Взрыв эмоций: лица SputnikFanZone в Сухуме
Операция Куранты: как в Сухуме устанавливали новый каркас башни с часами
Операция "Куранты": как в Сухуме устанавливали новый каркас башни с часами
Инфографика
Самые мощные армии в мире

Соцсети

Sputnikabkhazia