Взрыв эмоций: лица SputnikFanZone в Сухуме

Sputnik Абхазия совместно с "Guarap Hall" 14 июня открыл для любителей футбола фан-зону, чтобы они имели возможность следить за самой популярной игрой в мире.

Посмотреть самую популярную игру в мире в SputnikFanZone собирается множество людей. По их словам, массовый просмотр матчей намного интересней, чем делать это у себя дома.

Среди посетителей SputnikFanZonе как жители Абхазии, так и гости из-за рубежа, их всех объединяет любовь к игре.

Зрители SputnikFanZonе смогут участвовать в розыгрыше призов и попробовать удачу в футбольной лотерее.

SputnikFanZone – это совместный проект международного информационного агентства Sputnik Абхазия и "Guarap Hall" (Сухум, ул. Калмыкова, 2).

SputnikFanZone будет работать с 14 июня по 15 июля. Уточнить информацию и забронировать столики можно по телефону +7 (940) 708-90-90.