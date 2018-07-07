Эпатажная неделя моды в Берлине

Актуальные тренды и новые оригинальные идеи - все это праздник моды в Берлине. Дизайнеры акцентируют внимание на принте и игре цвета. Экстравагантные и эпатажные наряды - в фотоленте Sputnik.
Все, что попало в объективы фотографов мира в течение этой уходящей недели в фотоленте Sputnik.
Лучшие работы ежегодного конкурса фотографии — в фотоленте Sputnik.
События, происходящие на футбольном поле, часто находят отражение в творчестве.
Популярный мужской журнал MAXIM каждый год публикует рейтинг ста самых красивых и желанных женщин планеты. В этом году список возглавила американская модель и актриса Кейт Аптон.
Студенты из Южной Кореи, с которыми случайно встретился корреспондент Sputnik в Гудауте, провели несколько дней своих каникул в Абхазии. Как жители полуострова попали в республику и что они здесь увидели, читайте в материале Бадри Есиава.
Соперником англичан в полуфинальном матче, который пройдет на московском стадионе "Лужники" 11 июля, будет победитель встречи сборных России и Хорватии.
Руководитель РУП "Абхазмед" Даур Тугуш рассказал ведущему радио Sputnik Абхазия, чем отличаются каштановый и липовый виды меда, какие у них полезные свойства и почему запрещено вывозить из Абхазии в Россию эту продукцию.
Полузащитник сборной России Алан Дзагоев прокомментировал подготовку к предстоящему в субботу матчу с Хорватией.
Действия Юниса Сафарова, обвиняемого в покушении на главу города Гянджи, приравняли к террористическому акту.
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Для кого День столицы стал особенным? Корреспондент Sputnik пообщался с жителями и гостями Астаны, которые пришли в центр, чтобы отметить праздник.
МВД Кыргызстана выносит на общественное обсуждение проект закона об ужесточении наказания за похищение невесты.
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Лидер "Согласия" Нил Ушаков не будет баллотироваться ни в Сейм, ни в Европарламент, чтобы продолжить работу на посту мэра Риги.
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Шокирующие цифры — на 194 тысячи человек сократилось число школьников и студентов в Молдове по сравнению с десятилетней давностью.
Жительница Согдийской области Таджикистана потратила все деньги, которые копила на хадж, на строительство автомобильного моста.
Государственный комитет туризма Узбекистана назвал факторы, которые сдерживают рост туристического потока в республику.
Почему Таллинн ставит на Китай в его торговой войне с США, и о чем премьер Эстонии будет говорить со своим китайским коллегой на встрече в Болгарии?
Полузащитник сборной России Алан Дзагоев прокомментировал подготовку к предстоящему в субботу матчу с Хорватией.
Действия Юниса Сафарова, обвиняемого в покушении на главу города Гянджи, приравняли к террористическому акту.
Годами 102-я военная база в Армении была крайним рубежом обороны СНГ. Про особенности службы здесь рассказал ее командир полковник Владимир Елканов.