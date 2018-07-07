Эпатажная неделя моды в Берлине

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Абхазская "пицца" и Джоли: туристы из Южной Кореи в Гудауте Студенты из Южной Кореи, с которыми случайно встретился корреспондент Sputnik в Гудауте, провели несколько дней своих каникул в Абхазии. Как жители полуострова попали в республику и что они здесь увидели, читайте в материале Бадри Есиава. 327

Англия вышла в полуфинал ЧМ - 2018 Соперником англичан в полуфинальном матче, который пройдет на московском стадионе "Лужники" 11 июля, будет победитель встречи сборных России и Хорватии. 47