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Золото и Луна: фантастический мир с двумя миллионами медуз

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Озеро медуз на Палау.

Озеро Медуз находится в архипелаге Скалистые острова (Палау).

Образовалось озеро Медуз около 12 тысяч лет назад в результате движения земной коры.

Оно известно популяцией двух видов медуз — золотой (Mastigias papua) и лунной (Aurelia), и пользуется большой популярностью среди туристов. 

 




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