Золото и Луна: фантастический мир с двумя миллионами медуз

Председатель Ассоциации секс-работников и их сторонников "Серебряная роза" Ирина Маслова прокомментировала Sputnik информацию о том, что в период Чемпионата мира по футболу в Россию приехало огромное количество жриц любви из разных стран в погоне за "легкими деньгами".