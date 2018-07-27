Вид сверху лучше: как готовят бортпроводников

То, через какие испытания проходят бортпроводники и какую спецподготовку проходят в Центре подготовки авиационного персонала по аварийно-спасательной подготовке "Вода-Суша" авиакомпании "Аэрофлот", смотрите в фотоленте Sputnik.
Как бесплатно путешествовать по миру? Этим вопросом задаются многие молодые девушки и парни. И, казалось бы, ответ лежит на поверхности: стать бортпроводником. Многие наивно предполагают, что работа очень простая, не требующая специальных навыков.
То, через какие испытания проходят бортпроводники и какую спецподготовку проходят в Центре подготовки авиационного персонала по аварийно-спасательной подготовке "Вода-Суша" авиакомпании "Аэрофлот", смотрите в фотоленте Sputnik.
Самые главные события прошедшей недели в фотографиях международных агентств.
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Народный артист России Филипп Киркоров признался в любви к Азербайджану и рассказал, почем не приезжал сюда 20 лет.
Кардиохирург, профессор Баграт Алекян рассказал Sputnik, почему так много ярких, известных на весь мир врачей родом из Армении.