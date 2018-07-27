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Вид сверху лучше: как готовят бортпроводников

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© Sputnik . Ramil Sitdikov
Бортпроводники авиакомпании "Аэрофлот" Анастасия Белоусова, Никита Дука и старший бортпроводник авиакомпании "Аэрофлот" Мария Трофимова (слева направо) в терминале аэропорта "Шереметьево".

Как бесплатно путешествовать по миру? Этим вопросом задаются многие молодые девушки и парни. И, казалось бы, ответ лежит на поверхности: стать бортпроводником. Многие наивно предполагают, что работа очень простая, не требующая специальных навыков.

То, через какие испытания проходят бортпроводники и какую спецподготовку проходят в Центре подготовки авиационного персонала по аварийно-спасательной подготовке "Вода-Суша" авиакомпании "Аэрофлот", смотрите в фотоленте Sputnik.




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