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Советский Photoshop: как исчезали люди на фото во времена СССР

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  • В.И. Ульянов и члены петербургского Союза борьбы за освобождение рабочего класса: слева направо стоят - А. Л. Малченко, П. К. Запорожец, А. А. Ванее; В. В. Старков, Г.М. Кржижановский, В. И. Ульянов, Ю.О. Мартов-Цедербаум
  • Владимир Ильич Ленин и Надежда Константиновна Крупская в Горках (со снимка удалено изображение подзорной трубы)
  • Владимир Ленин рядом с темным пятном на месте удаленного изображения Льва Троцкого на Красной площади во время демонстрации, 7 ноября 1919 года
  • Владимир Ильич Ленин выступает с речью на площади Свердлова перед войсками, отправляющимися на фронт против белополяков
  • Иосиф Виссарионович Сталин и Сергей Миронович Киров
© Sputnik .
В.И. Ульянов (Ленин) и члены петербургского "Союза борьбы за освобождение рабочего класса": слева направо стоят - А. Л. Малченко, П. К. Запорожец, А. А. Ванее; В. В. Старков, Г.М. Кржижановский, В. И. Ульянов, Ю.О. Мартов-Цедербаум. Снимок был сделан в феврале 1897 года. Фотограф Везенберг и К. Репродукция.

Смотрите в фотоленте Sputnik, как преобразовывались фотографии в зависимости от, насколько были угодны их герои правящему режиму.

Каждая эпоха характерна тем, что об одних явлениях говорят открыто, а другие предпочитают замалчивать. То же происходит и с людьми — у каждого времени свои герои, а в зависимости от благосклонности к некоторым личностям "сверху" менялась и их участь на фотоснимках и кинохрониках, не говоря уже об изящных искусствах.

Это в той или иной степени — данность всех времен. Просто раньше стереть человека из памяти молодого поколения удавалось гораздо эффективнее, нежели сегодня, в век развитых информационных технологий и мгновенной связи. Но сегодня общество поразил другой "бич" — безграмотность и полное нежелание саморазвития. Поэтому большинству пользователей сети не знакомы те, кто изображен в фотоподборке Sputnik Молдова.




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Советский Photoshop: как исчезали люди на фото во времена СССР
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