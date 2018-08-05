Самая закрытая страна в мире: как живут в столице Северное Кореи

КНДР образована 9 сентября 1948 года как народно-демократическое государство. Власть принадлежит Трудовой партии Кореи во главе с председателем Ким Чен Ыном. Официальной идеологией государства является чучхе — "опора на свои силы".
Корейская Народно-Демократическая Республика, более известная просто как Северная Корея — одно из самых закрытых и обособленных государств в мире.
КНДР образована 9 сентября 1948 года как народно-демократическое государство. Власть принадлежит Трудовой партии Кореи во главе с председателем Ким Чен Ыном. Официальной идеологией государства является чучхе — "опора на свои силы".
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