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Самая закрытая страна в мире: как живут в столице Северное Кореи

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© AP Photo. Dita Alangkara
Северокорейские женщины наслаждаются пейзажем с вершины Монумента идей чучхе в Пхеньяне, Северная Корея.

Корейская Народно-Демократическая Республика, более известная просто как Северная Корея — одно из самых закрытых и обособленных государств в мире.

КНДР образована 9 сентября 1948 года как народно-демократическое государство. Власть принадлежит Трудовой партии Кореи во главе с председателем Ким Чен Ыном. Официальной идеологией государства является чучхе — "опора на свои силы".




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Самая закрытая страна в мире: как живут в столице Северное Кореи
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