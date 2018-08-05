Самая закрытая страна в мире: как живут в столице Северное Кореи

Начальник управления сельского хозяйства Гулрыпшского района Рафик Григорян и ведущий агроном Россельхозцентра по Ростовской области Татьяна Пустоветова в интервью на радио Sputnik рассказали о том, как можно спасти урожай от мраморного клопа и насколько вредитель распространен в России.

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