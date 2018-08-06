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Победители конкурса имени Андрея Стенина

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  • Тайсир Махди, Ирак. Желание жить. Спорт, одиночные фотографии, 1 место. Специальный приз Шанхайской объединенной медиа группы (ШОМГ). Специальный приз Общеарабского информационного холдинга Al Mayadeen TV.
  • Сергей Гапон, Беларусь. Клюквенное сердце. Моя планета, одиночные фотографии, 1-е место.
  • Алена Кочеткова, Россия. Как я болела. Моя Планета, серии, 1 место.
  • Одид Вагенштайн, Израиль. Цветочек. Портрет. Герой нашего времени, одиночные фотографии, 1 место.
  • Джастин Салливан, ЮАР. Противостояние. Главные новости, одиночные фотографии, 1 место.
  • Работа испанского фотографа Луиса Тато. Беспорядки в Кении после выборов. Главные новости, серии, 1 место.
  • Шива Хадеми, Иран. Близнецы. Портрет. Герой нашего времени, серии, 1-е место.
Тайсир Махди, Stenincontest
Этот мальчик потерял ногу во время теракта. Но он силен духом, и несмотря на увечье, ловко играет в футбол.

Медиагруппа "Россия сегодня" объявила победителей и призеров Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2018 года.

Полный список победителей и призеров конкурса опубликован на сайте stenincontest.ru. Вручение наград и открытие выставки работ лауреатов  состоится 8 ноября на торжественной церемонии в Москве. Там же будет объявлен и обладатель главного приза смотра — гран-при.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

В 2018 году в состав жюри конкурса вошли представители ведущих международных информационных агентств — AFP (Франция), Anadolu Ajansi (Турция), Notimex (Мексика), а также маститые фотографы и фоторедакторы с мировым именем. Возглавил жюри Ахмет Сел, руководитель фотослужбы Агентства Анадолу (Anadolu Ajansi) (Турция).




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