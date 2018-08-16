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"Мисс мира": как изменилось представление о женской красоте за 70 лет

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  • Мисс мира 1985 года Хафи Карлсдоттир
  • Мисс мира 1993 года Лиза Ханна
  • Мисс мира 1994 года Айшвария Рай
  • Мисс мира 1997 Диана Хайден
  • Мисс мира - 1998 Линор Абаргиль
  • Мисс мира - 2000 Приянка Чопра
  • Мисс мира - 2001 Агбани Дарего
  • Мисс мира - 2003 Розанна Дэвисон
  • Мисс мира - 2004 Мария Хулия Мантилья
  • Мисс мира - 2007 Чжан Цзылинь
  • Представительница России Ксения Сухинова, завоевавшая титул Мисс Мира - 2008
  • Представительница США Александрия Миллс, завоевавшая титул Мисс мира - 2010
  • Представительница Венесуэлы Ивиан Саркос, завоевавшая титул Мисс мира - 2011
  • Представительница Филиппин Меган Янг, завоевавшая титул Мисс мира - 2013
  • Представительница Индии Мануши Чхиллар, завоевавшая титул Мисс мира - 2017
© AFP 2018 / Intercontinentale
Звание "Мисс мира" в 1953 году завоевала 18-летняя студентка Дениз Перье. Уроженка Лиона представляла Францию, не будучи обладательницей национального титула. В дальнейшем Дениз снялась в одном из фильмов эпопеи про Джеймса Бонда.

Победительницы конкурса "Мисс мира" разных лет: эволюция представлений о красоте.

История конкурса "Мисс мира" насчитывает почти 70 лет. Смотрите в фотогалерее Sputnik Латвия, как изменилось за это время представление о женской красоте.



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