"Мисс мира": как изменилось представление о женской красоте за 70 лет

История конкурса "Мисс мира" насчитывает почти 70 лет. Смотрите в фотогалерее Sputnik Латвия, как изменилось за это время представление о женской красоте.
Победительницы конкурса "Мисс мира" разных лет: эволюция представлений о красоте.
История конкурса "Мисс мира" насчитывает почти 70 лет. Смотрите в фотогалерее Sputnik Латвия, как изменилось за это время представление о женской красоте.
Мост обрушился на автостраде на севере Италии в окрестностях города Генуя во вторник, 14 августа. В результате происшествия погибли 35 человек.
Военно-тактические учения 7-ой российской военной базы, Черноморского флота, 4-ой армии ВВС и ПВО России состоялись в понедельник 13 августа в Гудаутском районе.
Абхазские войска совместно с российскими военными провели операцию по освобождению Кодорского ущелья от грузинской армии 12 августа 2008 года. После освобождения территории были найдены тысячи грузинских снарядов, пушки и военные палатки. Какие трофеи остались после Кодорской операции, смотрите в фотоленте Sputnik.
Военную спецоперацию абхазской армии по освобождению верхней чести Кодорского ущелья от грузинских подразделений, занявших эту местность в 2006 году, провели 12 августа 2008 года.
Причины инцидента уточняются. По данным СМИ, причиной ЧП могли стать проблемы с одним из двигателей.
В Международном военно-патриотическом сборе молодежи "Азбука безопасности и выживания - 2018" принимают участие дети из Южной Осетии, России и Абхазии.
Дополнительный сбор налогов, намеченный на 2018 год, уже выполнили за семь месяцев работы.
В президиум парламента Южной Осетии направили проект медали к юбилею победы в Отечественной войне 2008 года.
На азербайджанских рынках резко подорожала свежая зелень. Почему взлетели цены на популярный и традиционно дешевый летний продукт?
Премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал, чтобы на выборах местной власти в Ереване не было ни единого нарушения.
Детям, не получившим в канун Нового года подарки от акима Кызылординской области, вручат их в августе.
Бывшему кыргызстанскому депутату Дамирбеку Асылбек уулу продлили арест в Казахстане.
Магазин сети белорусских товаров торжественно открылся в китайской провинции Гуйчжоу: на прилавках молочка, алкоголь и бакалея.
В то время как в Латвии запрещают образование на русском языке, Россия увеличивает число квот для латвийских абитуриентов.
Департамент статистики Литвы опубликовал сведения о количестве жителей страны, проживающих за чертой бедности.
Министр обороны Молдовы Евгений Стурза прокомментировал военные учения российских миротворцев, прошедшие на Днестре.
Американские эксперты в сфере туризма не считают, что Таджикистан стал опаснее после нападения на иностранных велосипедистов в Дангаре.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в октябре планирует совершить свой первый государственный визит в Индию.
В Таллинне завершился матч Суперкубка УЕФА. Как преобразился город с приездом иностранных болельщиков — в материале Sputnik Эстония.
В президиум парламента Южной Осетии направили проект медали к юбилею победы в Отечественной войне 2008 года.
На азербайджанских рынках резко подорожала свежая зелень. Почему взлетели цены на популярный и традиционно дешевый летний продукт?
Премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал, чтобы на выборах местной власти в Ереване не было ни единого нарушения.