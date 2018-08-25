"Must see" от журнала Time: 12 мест, которые надо увидеть

Смотрите в фотоленте Sputnik подборку 12 "must see" от Time из 100 отобранных мест, обязательных к посещению.
Американский журнал Time составил список из 100 мест, которые необходимо увидеть, иначе жизнь прожита зря.
Смотрите в фотоленте Sputnik подборку 12 "must see" от Time из 100 отобранных мест, обязательных к посещению.
Встреча президента Российской Федерации с президентами Абхазии и Южной Осетии состоялась в Москве в пятницу 24 августа.
Важнейшее для мусульман паломничество хадж пришлось в этом году на период с 19 по 24 августа. Около двух миллионов верующих со всех уголков мира собрались в Мекке у главной святыни ислама Каабы.
День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается в России 22 августа.
На презентации концерна "Калашников" в рамках IV Международного военно-технического форума "Армия-2018" в КВЦ "Патриот" посетители были приятно удивлены разнообразием представленных новинок.
О поворотном периоде для Абхазии, ее лидерах, признании независимости и о том, чего сегодня не достает республике, читайте в материале Sputnik.
Ранее на территории Турции функционировало 13 абхазских культурных центров.
Бывший посол России в Абхазии Семен Григорьев в год 25-летия со дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов и 10-летия со дня международного признания республики Российской Федерацией оценил развитие Абхазии за этот период и поделился своими наблюдениями о том, как развивается двухстороннее сотрудничество.
Югоосетинские политики прокомментировали усилия Грузии по вступлению в НАТО и перспективы признания независимости Южной Осетии.
Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана проводит массовые проверки на месторождениях в регионах республики.
Голландский суд хочет депортировать несовершеннолетних армян на их историческую родину - Овик и Лили никогда не были в Армении.
Сотрудники центрального парка Астаны поделились историями о том, как пернатые обитатели столичного пруда поразили людей своей любовью и преданностью.
Министерство финансов Кыргызстана назвало возможную причину срыва онлайн-аукциона на реализацию проекта "Безопасный город".
Карантин по бешенству объявлен под Гродно: ветеринары обнаружили болезнь у ежа, которого нашел местный житель и отнес поиграть внукам.
Почему составление списков "ущерба" от советской власти имеет в Латвии давнюю традицию – читайте в материале Sputnik.
Литовцы научат Китай соблюдать права человека в Тибете – делегация парламентариев балтийской республики отправляется в КНР.
Президент Молдовы Игорь Додон поздравил граждан страны с 74-й годовщиной освобождения республики от фашистских захватчиков.
В Таджикистане 30 туристов, в том числе граждане России, не могут выехать со стоянки у горного пика Исмоила Сомони.
Узбекистан и Беларусь к приезду Александра Лукашенко в Ташкент запустят завод по производству дорожно-строительной техники.
Почему в своей речи в честь Дня восстановления независимости республики президент Керсти Кальюлайд признала, что развитие Эстонии идет не совсем так, как хотелось бы?
Югоосетинские политики прокомментировали усилия Грузии по вступлению в НАТО и перспективы признания независимости Южной Осетии.
Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана проводит массовые проверки на месторождениях в регионах республики.
Голландский суд хочет депортировать несовершеннолетних армян на их историческую родину - Овик и Лили никогда не были в Армении.