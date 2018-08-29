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"Кортеж" для всех и дебют "Arkana": новинки Московского автосалона

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  • Московский международный автомобильный салон
  • Московский международный автомобильный салон
  • Московский международный автомобильный салон
  • Московский международный автомобильный салон
  • Московский международный автомобильный салон
  • Московский международный автомобильный салон
  • Московский международный автомобильный салон
  • Московский международный автомобильный салон
  • Московский международный автомобильный салон
  • Московский международный автомобильный салон
  • Московский международный автомобильный салон
  • Московский международный автомобильный салон
  • Московский международный автомобильный салон
  • Московский международный автомобильный салон
  • Московский международный автомобильный салон
  • Московский международный автомобильный салон
  • Московский международный автомобильный салон
  • Московский международный автомобильный салон
  • Московский международный автомобильный салон
  • Московский международный автомобильный салон
  • Московский международный автомобильный салон
  • Московский международный автомобильный салон
© Sputnik . Илья Питалев
Автомобили Lada Granta на Московском международном автомобильном салоне 2018.

Московский международный автосалон начал свою работу с пресс-дня. Для посетителей он откроется 31 августа 2018 года.

Московский международный автомобильный салон (ММАС) — главное национальное выставочное мероприятие автомобильной тематики. В соответствии с выставочным календарем Всемирной организации автомобильных производителей (OICA), он проводится в России один раз в два года.

В 2018 году в рамках Московского автосалона пройдет первый в Европе технологический фестиваль Mobilistic, который представит ближайшее будущее транспорта и логистики.

Главным событием этого автосалона будет показ первого российского бренда автомобилей класса "люкс" Aurus на основе проекта машин для первых лиц государства ("Кортеж"). В 2019 году планируется выпустить около 120 единиц этого автомобиля.

Также "АвтоВАЗ" представит обновленное семейство автомобилей Lada Granta во всех типах кузова.

Компания Renault на Московском автосалоне представит новый кроссовер С-сегмента Arkana. Продажи автомобиля стартуют в России в первой половине 2019 года.



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