Народный певец и воспеватель Победы: в память об Иосифе Кобзоне

Народный артист СССР, российский эстрадный певец и политический деятель Иосиф Кобзон скончался на 81-м году жизни. В 2005 году у артиста обнаружили онкологическое заболевание.

Сольная карьера певца началась с 1970 года на российской эстраде. В репертуаре певца большое место занимали патриотические песни, а также песни времен Великой Отечественной войны. В народе артист получил звание "воспевателя Победы". Помимо творческой деятельности певец с 1984 года преподавал в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных. В 1987 году получил звание Народного артиста СССР. С 1995 года Кобзон был депутатом Государственной Думы РФ, а в 2011 году стал первым заместителем председателя комитета ГД РФ по культуре и занимал этот пост до 2018 года.

В июне 2002 года у певца начались проблемы со здоровьем. В 2005 он перенес операцию по удалению опухоли в клинике Германии. В конце июля 2018 года артист был снова госпитализирован.