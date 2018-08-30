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Народный певец и воспеватель Победы: в память об Иосифе Кобзоне

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  • Бывший президент СССР Михаил Горбачев и главный редактор Общей газеты Егор Яковлев (слева направо на втором плане) слушают Народного артиста Иосифа Кобзона (на первом плане) в гостиной редакции Общей газеты
  • Народный артист РСФСР, советский эстрадный певец Иосиф Давыдович Кобзон
  • Иосиф Кобзон, певец, и Станислав Говорухин, кинорежиссер (слева направо), в качестве участников Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр.
  • Председатель Комитета Госдумы РФ четвертого созыва по культуре Иосиф Кобзон (слева) и депутат Александр Розенбаум (справа) в зале заседаний.
  • Народный артист СССР Иосиф Кобзон на даче в поселке Баковка
  • Концерт в честь дня рождения Иосифа Кобзона
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© Sputnik . Борис Кауфман
Бывший президент СССР Михаил Горбачев и главный редактор "Общей газеты" Егор Яковлев (слева направо на втором плане) слушают Народного артиста Иосифа Кобзона (на первом плане) в гостиной редакции "Общей газеты".

Народный артист СССР, российский эстрадный певец и политический деятель Иосиф Кобзон скончался на 81-м году жизни. В 2005 году у артиста обнаружили онкологическое заболевание.

Сольная карьера певца началась с 1970 года на российской эстраде. В репертуаре певца большое место занимали патриотические песни, а также песни времен Великой Отечественной войны. В народе артист получил звание "воспевателя Победы". Помимо творческой деятельности певец с 1984 года преподавал в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных. В 1987 году получил звание Народного артиста СССР. С 1995 года Кобзон был депутатом Государственной Думы РФ, а в 2011 году стал первым заместителем председателя комитета ГД РФ по культуре и занимал этот пост до 2018 года.

В июне 2002 года у певца начались проблемы со здоровьем. В 2005 он перенес операцию по удалению опухоли в клинике Германии. В конце июля 2018 года артист был снова госпитализирован.



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