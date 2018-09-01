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Герой Донбасса: в память об Александре Захарченко

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© Sputnik . Igor Maslov
Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко во время празднования 1030-летия Крещения Руси в Донецке.

Глава ДНР Александр Захарченко был убит накануне в результате теракта.

Представители правоохранительных органов самопровозглашенной республики занимаются поиском вероятных сообщников убийц среди ближайшего окружения Захарченко, так как точной информацией о маршрутах его передвижения обладал довольно узкий круг людей, пишет газета.

Кафе "Сепар", где произошел теракт, по предварительным данным, принадлежало начальнику охраны главы ДНР, и, учитывая частые визиты высокопоставленных гостей из руководства республики, охранялось самым тщательным способом, отмечает "Коммерсант". Поэтому, по мнению донецких силовиков, без помощи приближенных к Захарченко установить туда взрывное устройство было практически невозможно, пишет газета.

В пользу этой версии, как считают в ДНР, говорит и то, что исполнитель теракта, вероятно, находился рядом с кафе в момент прибытия туда главы ДНР и привел взрывное устройство в действие, как только Захарченко зашел внутрь.

Генпрокуратура самопровозглашенной республики возбудила уголовное дело по статье "теракт"



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