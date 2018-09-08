Первый официальный: визит абхазской делегации в Сирию

4 сентября состоялся первый официальный визит Рауля Хаджимба в Сирийскую Арабскую Республику после того, как страна признала независимость Абхазии 29 мая 2018 года. В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили векторы развития отношений, были подписаны соглашения в различных сферах. Также делегация побывала в известных исторических местах Сирии и встретилась с абхазской диаспорой. О том, какие шаги были предприняты на пути к дружественным отношениям двух государств, узнайте из фотоленты Sputnik.