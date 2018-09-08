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Первый официальный: визит абхазской делегации в Сирию

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Темы:
Официальный визит Хаджимба в Сирию (19)
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  • Официальная церемония встречи Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба в Сирийской Арабской Республике
  • Официальная церемония встречи Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба в Сирийской Арабской Республике
  • Официальная церемония встречи президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба в Сирийской Арабской Республике
  • Башар Асад наградил Рауля Хаджимба высшей сирийской наградой
  • Башар Асад наградил Рауля Хаджимба высшей сирийской наградой
  • Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад подписали договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой
  • Официальная церемония встречи Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба в Сирийской Арабской Республике
  • Официальная церемония встречи президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба в Сирийской Арабской Республике
  • Рауль Хаджимба возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Дамаске
  • Хаджимба посетил исторические места Сирии
  • Хаджимба посетил исторические места Сирии
  • Хаджимба посетил исторические места Сирии
  • Хаджимба посетил исторические места Сирии
  • Визит Рауля Хаджимба в Сирию
  • Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с Премьер-министром Сирии Имадом Хамисом
  • Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился со Спикером Народного Собрания Сирии Хаммудом ас-Сабаг
  • Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба посетил павильон Республики Абхазия на Дамасской международной ярмарке
  • Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба на открытии Дамасской международной ярмарки
  • Встреча президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба с сирийской абхазской диаспорой в Дамаске во время официального визита в Сирию.
  • Президент Абхазии во время встречи с семьей Уалида Маршан
  • Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба на встрече с представителями деловых кругов Сирийской Арабской Республики
  • Встреча Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба и Президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада в связи с завершением официального визита Президента Абхазии в Сирию
Первый официальный визит президента Абхазии Рауля Хаджимба в Сирийскую Арабскую Республику состоялся 4 сентября

Абхазская делегация во главе с президентом республики Раулем Хаджимба прибыла с официальным визитом в Сирийскую Арабскую республику 4 сентября

4 сентября состоялся первый официальный визит Рауля Хаджимба в Сирийскую Арабскую Республику после того, как страна признала независимость Абхазии 29 мая 2018 года. В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили векторы развития отношений, были подписаны соглашения в различных сферах. Также делегация побывала в известных исторических местах Сирии и встретилась с абхазской диаспорой. О том, какие шаги были предприняты на пути к дружественным отношениям двух государств, узнайте из фотоленты Sputnik. 

Темы:
Официальный визит Хаджимба в Сирию (19)


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Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба во время официального визита в Сирийскую Арабскую Республику
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