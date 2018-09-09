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Стандарты красоты в разных уголках мира

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© AFP 2018 / Carl De Souza
Племя Мурси — красота требует жертв: женщины растягивают губы глиняными тарелками

В воскресенье 9 сентября отмечается Международный день красоты.

Что же значит это такое "красота"? Для одних это светлая кожа и большие голубые глаза, для других — пышная фигура, тёмная кожа и широкий нос. Каждая женщина по-своему прекрасна и уникальна, но у разных национальностей свои представления о красоте.

Так, во Вьетнаме, где все жители имеют смуглую кожу, самыми красивыми считаются девушки с белой кожей. В Китае все восхищаются кукловидными женщинами с большими глазами.

А вот у таджичек предметом гордости являются сросшиеся брови на переносице.

Какие женщины считаются самыми красивыми в разных странах смотрите в фотоленте Sputnik Таджикистан.



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Женщина из племени мурси
Стандарты красоты в разных уголках мира
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