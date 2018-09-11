В память о премьере: 20 кадров из жизни Геннадия Гагулия

Политическая карьера Геннадия Гагулия началась с 1972 года. В разное время политик возглавлял частные и государственные предприятия Абхазии. В 2002 году Гагулия создал Торгово-промышленную палату Абхазии, которой руководил долгие годы. Под его руководством Абхазия заключила множество экономических договоров. Представители Торгово-промышленной палаты находятся в Австралии, Англии, Аргентине, Бельгии, Болгарии, Германии, Греции, Италии, Иордании и многих других странах. В составе абхазских делегаций премьер-министр не раз принимал в Абхазии международных партнеров и заключал ключевые внешнеполитические договоры. В апреле 2018 года Гагулия был назначен на пост премьер-министра Абхазии в третий раз.

8 сентября Геннадий Гагулия погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Абхазская делегация возвращалась из Сирийской-Арабской республики, которую посещала с официальным визитом.