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В память о премьере: 20 кадров из жизни Геннадия Гагулия

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Погиб в аварии премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия (37)
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  • Геннадий Гагулия
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  • Геннадий Гагулия
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  • Геннадий Гагулия
  • Геннадий Гагулия
  • Геннадий Гагулия
© Фото : из архива семьи Гагулия
Геннадий Гагулия родился 4 января 1948 года в селе Лыхны. В 1972 году он окончил факультет "Промышленное гражданское строительство" Белорусского политехнического института в Минске.

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в автомобильной катастрофе на республиканской трассе Псоу-Сухум 8 сентября.

Политическая карьера Геннадия Гагулия началась с 1972 года.  В разное время политик возглавлял частные и государственные предприятия Абхазии. В 2002 году Гагулия создал Торгово-промышленную палату Абхазии, которой руководил долгие годы. Под его руководством Абхазия заключила множество экономических договоров. Представители Торгово-промышленной палаты находятся в Австралии, Англии, Аргентине, Бельгии, Болгарии, Германии, Греции, Италии, Иордании и многих других странах.  В составе абхазских делегаций премьер-министр не раз принимал в Абхазии международных партнеров и заключал ключевые внешнеполитические договоры. В апреле 2018 года Гагулия был назначен на пост премьер-министра Абхазии в третий раз. 

8 сентября Геннадий Гагулия погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Абхазская делегация возвращалась из Сирийской-Арабской республики, которую посещала с официальным визитом. 

 

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Погиб в аварии премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия (37)


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