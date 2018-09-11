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Туристам на заметку: куда еще поехать после отдыха в Абхазии

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© AP Photo. Francois Mori
Туристы в фонтане Трокадеро возле Эйфелевой башни в Париже, Франция.

Опытный путешественник всегда знает, чего хочет - ищет интересное и оригинальное место для новой поездки. Но что делать, если вы новичок и только собираетесь открывать для себя мир.

Отправляйтесь в Абхазию, насладиться природой, красотой разнообразия и гостеприимством, а куда поехать после — смотрите в фотоленте Sputnik.



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  • Перед заседанием правительства (19 июля 2018). Еревaн
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    В интернете появилась запись телефонного разговора директора Службы нацбезопасности Армении и начальника Специальной следственной службы.

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Туристам на заметку: куда еще поехать после отдыха в Абхазии
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