Туристам на заметку: куда еще поехать после отдыха в Абхазии

Отправляйтесь в Абхазию, насладиться природой, красотой разнообразия и гостеприимством, а куда поехать после — смотрите в фотоленте Sputnik.
Опытный путешественник всегда знает, чего хочет - ищет интересное и оригинальное место для новой поездки. Но что делать, если вы новичок и только собираетесь открывать для себя мир.
Отправляйтесь в Абхазию, насладиться природой, красотой разнообразия и гостеприимством, а куда поехать после — смотрите в фотоленте Sputnik.
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Магнитная буря первого уровня уже началась накануне вечером и продлится еще три дня, до 14 сентября.
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Стипендии в Молдове будут выдаваться согласно новому механизму и только тем учащимся, кто этого заслуживает.
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В Узбекистане продолжается борьба со взятками на всех уровнях власти. Кто из чиновников был замешан в серых схемах, читайте в обзоре Sputnik.
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Осетинская дзюдоистка Алана Алборова выиграла соревнования Северокавказского федерального округа в Кабардино-Балкарии.
В Швеции две сестры-азербайджанки стали депутатами по итогам прошедших в стране девятого сентября парламентских выборов.
В интернете появилась запись телефонного разговора директора Службы нацбезопасности Армении и начальника Специальной следственной службы.