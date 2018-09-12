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Мрачный солнечный день: в Абхазии простились с Геннадием Гагулия

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Погиб в аварии премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия (43)
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  • Церемония прощания с Геннадием Гагулия
  • Церемония прощания с Геннадием Гагулия
  • Началась церемония прощания с Геннадием Гагулия
  • Церемония прощания с Геннадием Гагулия
  • Церемония прощания с Геннадием Гагулия
  • Церемония прощания с Геннадием Гагулия
  • Церемония прощания с Геннадием Гагулия
  • Церемония прощания с Геннадием Гагулия
  • Церемония прощания с Геннадием Гагулия
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  • Церемония прощания с Геннадием Гагулия
  • Церемония прощания с Геннадием Гагулия
  • Церемония прощания с Геннадием Гагулия
  • Церемония прощания с Геннадием Гагулия
  • Церемония прощания с Геннадием Гагулия
© Sputnik / Илона Хварцкия
Прощальная церемония в память о премьер-министре Абхазии Геннадии Гагулия прошла в гудаутском Дворце культуры в среду 12 сентября.

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия был похоронен на родовом кладбище в селе Лыхны Гудаутского района в среду 12 сентября.

Траурный митинг в память о премьер-министре Абхазии Геннадии Гагулия, который погиб в автокатастрофе в субботу 8 сентября, прошел во Дворце культуры Гудаутского района.

Проститься с Геннадием Гагулия в день похорон пришли сотни людей, среди которых были руководство страны и районов Абхазии, политики и общественные деятели, представители зарубежных делегаций, родственники и близкие усопшего.

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия в составе абхазской делегации во главе с президентом Раулем Хаджимба находился с официальным визитом в Сирии. По дороге из аэропорта Сочи в Абхазию вечером в субботу 8 сентября он погиб в дорожно-транспортном происшествии.

Темы:
Погиб в аварии премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия (43)


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Церемония прощания с Геннадием Гагулия
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