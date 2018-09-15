Красивые и умные: выставка легавых в Сухуме

В сентябре каждого года в Сухуме проходит выставка охотничьих собак, в которой принимают участие десятки людей и их питомцы.

На выставку собак охотничьих пород в Сухуме пригласили экспертов из России. Лучшие легавые, не имеющие полевого диплома, определялись по нескольким критериям – красота, правильность сложения и тип. Собаки, которые обладают полевыми дипломами, оценивались по балловой системе. Итоговый результат формировался из очков, полученных во время оценки внешнего вида собаки, ее родословной, рабочих навыков.

Принять участие в выставке приехали заядлые охотники не только из столицы, но и из других районов Абхазии.