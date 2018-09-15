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Красивые и умные: выставка легавых в Сухуме

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  • Выставка собак охотничьих пород проводится в Сухуме ежегодно
  • В среднем на выставке собак охотничьих пород участвует 30-40 человек и их питомцев
  • Победителям вручили кубки, медали, патроны на охотничьи ружья и календари
  • Английские пойнтеры и их хозяева готовятся к осмотру экспертов
  • Эксперты проверяли состояние зубов, шерсти и навыки легавых, участвующих в выставке
  • Патроны к охотничьим ружьям
  • Так как в Абхазии нет профессиональных экспертов по охотничьим собакам, на выставку пригласили специалистов из России
  • Английские пойнтеры, курцхаары и сеттеры – самые распространенные породы охотничьих собак в Абхазии
  • Некоторые участники выставки ожидали начала конкурса в переносной будке
  • Подрастающее поколение тоже проявляет интерес к собакам и выставкам
© Sputnik
Выставка собак охотничьих пород проводится в Сухуме ежегодно

В сентябре каждого года в Сухуме проходит выставка охотничьих собак, в которой принимают участие десятки людей и их питомцы.

На выставку собак охотничьих пород в Сухуме пригласили экспертов из России. Лучшие легавые, не имеющие полевого диплома, определялись по нескольким критериям – красота, правильность сложения и тип. Собаки, которые обладают полевыми дипломами, оценивались по балловой системе. Итоговый результат формировался из очков, полученных во время оценки внешнего вида собаки, ее родословной, рабочих навыков.

Принять участие в выставке приехали заядлые охотники не только из столицы, но и из других районов Абхазии.

Теги:
собаки, охота, выставка, Сухум, Абхазия


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