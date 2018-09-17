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Идеальные дома для интровертов

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"Такцанг-лакханг", или "Гнездо тигра", — один из самых известных монастырей Бутана, находится на краю обрыва, на высоте 3120 метров над уровнем моря. Он на 700 метров возвышается над долиной Паро.



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