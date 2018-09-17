Идеальные дома для интровертов

Ураган "Флоренс" обрушился на атлантическое побережье США в пятницу, сейчас его статус понижен до шторма. Последствия разгула стихии — в фотоленте.
В сентябре каждого года в Сухуме проходит выставка охотничьих собак, в которой принимают участие десятки людей и их питомцы.
Солсбери - город в Великобритании, на юго-востоке графства Уилтшир в Англи, который печально прославился на весь мир в марте этого года.
Самые главные события уходящей недели в фотографиях международных агентств.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел совещание Комиссии по подготовке к празднованию 25-летия Дня Победы и Независимости в понедельник 17 сентября. О том, как республика отметит праздники, читайте в материале корреспондента Sputnik.
"Владислав Арӡынба" (Владислав Ардзинба) стала первой памятной банкнотой, выпущенной Национальным банком Абхазии.
ФБР закрыло один из объектов Национальной солнечной обсерватории (NSO) в Нью-Мехико (США) из-за расследования, связанного с обеспечением безопасности. Это породило волну слухов о деятельности ученых.
Путешественник из России поделился со Sputnik увиденным в Южной Осетии и рассказал о туристическом потенциале республики.
Преступники в масках проникли в дом владельца аптеки в поисках золота, но он разоружил бандитов и сдал полиции
Премьер Армении Пашинян рассказал главам центробанков стран ЕвразЭС, как вела себя национальная валюта за 25 лет существования
Глава Пенсионного фонда считает, что в результате резкого падения тенге пенсионные накопления казахстанцев только выросли
Бишкек отметил Всемирный день чистоты: во время субботника мусор вывозили грузовиками
Поезд Москва-Минск, сбив на рельсах лося, выбился из расписания и опоздал на четыре часа
Статистики сообщили, что за семь лет из столицы уехали 80 тысяч человек: половина за границу, другая половина - в провинцию.
На чемпионате мира по академической гребле парная двойка из Литвы Вальчукайте - Адомавичюте опередила всех
Предстоятель Русской церкви прибудет этой осенью с пасторским визитом в Молдову: это его третья поездка в страну
В Таджикистане определили, сколько надо есть каждому гражданину. В корзине 400 грамм хлеба и 100 грамм мяса. Есть еще овощи, фрукты, сахар и чай
С 15 сентября цены на буханку хлеба будут определяться рынком. Самые бедные граждане получат субсидии от государства, чтобы компенсировать рост цен
Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что у него нет данных о существовании среди парламентариев "агентов Кремля"
Путешественник из России поделился со Sputnik увиденным в Южной Осетии и рассказал о туристическом потенциале республики.
Преступники в масках проникли в дом владельца аптеки в поисках золота, но он разоружил бандитов и сдал полиции
Премьер Армении Пашинян рассказал главам центробанков стран ЕвразЭС, как вела себя национальная валюта за 25 лет существования