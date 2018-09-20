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Самые красивые библиотеки мира

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Библиотека аббатства в австрийском Адмонте построена в 1776 году Йозефом Хубером и расписана Бартоломео Альтомонте. Это одна из крупнейших монастырских библиотек – ее длина 72 м.

Смотрите в фотоленте Sputnik самые красивые библиотеки мира.

Именно книги делают эти библиотеки такими особенными, однако многие из них сами по себе – настоящие произведения искусства и достопримечательности городов и университетов.



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