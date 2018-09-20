Именно книги делают эти библиотеки такими особенными, однако многие из них сами по себе – настоящие произведения искусства и достопримечательности городов и университетов.
Смотрите в фотоленте Sputnik самые красивые библиотеки мира.
Именно книги делают эти библиотеки такими особенными, однако многие из них сами по себе – настоящие произведения искусства и достопримечательности городов и университетов.
Попасть на показы не так просто — это закрытые мероприятия, на которые получают приглашения редакторы модных журналов, блогеры и другие влиятельные люди индустрии.
В Греции множество островов, и маленьких, и больших. Раздолье для дайверов. Только не надейтесь, что будете находить только античные амфоры и ценные предметы.
Человек — существо социальное, но потребность в общении у него распределяется неравномерно: часто хочется отдохнуть от окружающих и побыть в тишине. Жилища, которые как нельзя лучше подходят для интровертов и мизантропов, — в фотоленте Sputnik.
Ураган "Флоренс" обрушился на атлантическое побережье США в пятницу, сейчас его статус понижен до шторма. Последствия разгула стихии — в фотоленте.
Первенство Абхазии по практической стрельбе из ручного стрелкового оружия прошло в селе Ачадара Сухумского района в четверг 20 сентября.
30 сентября 1993 года победой абхазских вооруженных формирований завершился кровопролитный грузино-абхазский конфликт, получивший название "Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов".
Указ президент США подписал 20 сентября.
В Цхинвале отметили День республики: в праздничный день в столице проходят массовые гулянья, концерты и фестивали
Визит российского лидера в Азербайджан может быть приурочен к открытию выставки ADEX 2018, а значит, в ходе него могут обсуждаться судьбы тех регионов, где предполагается это оружие применить, считает эксперт.
Европейский суд по правам человека вынес сразу три вердикта в пользу пострадавших во время протестов в 2008 году: правительство выплатит истцам 77 тысяч евро
Полиция задержала 147 радикалов, которые готовили нападение на полицейских в Актобе. Глава полиции области считает, что рано снимать решетки с окон полицейских участков
Решение принято по инициативе китайцев: границу закроют ради Чжунцю - праздника Луны и урожая.
Налоговый маневр в России ударит по белорусским НПЗ. Те рассчитывают за счет модернизации производства пережить реформы на рынке нефтепереработки.
Британской системе здравоохранения будет сложно обойтись без уборщиц и сиделок из Латвии, но, видимо, придется ограничить приток дешевой рабочей силы из ЕС
Глава МИД Литвы поблагодарил американскую сеть Walmart за то, что она убрала с сайта продукцию с советской символикой. МИД России оставил ему саркастический коммент в твиттере
Полиция выяснила, кто сделал ложный звонок о бомбе в здании парламента Молдовы: в момент звонка подозреваемый был пьян.
Некоторым категориям мигрантов могут упростить процедуру получения гражданства РФ. Например, студентам, окончившим в России вуз с отличием
"Узавтотранс" до конца года запустит прямые автобусные рейсы из Ташкента – в Казань через Уфу, и в Краснодарский край
Томас Борген ушел с поста главы Danske Bank, не дожидаясь итогов внутреннего расследования по делу об отмывании средств через эстонский филиал крупнейшего коммерческого банка Дании
В Цхинвале отметили День республики: в праздничный день в столице проходят массовые гулянья, концерты и фестивали
Визит российского лидера в Азербайджан может быть приурочен к открытию выставки ADEX 2018, а значит, в ходе него могут обсуждаться судьбы тех регионов, где предполагается это оружие применить, считает эксперт.
Европейский суд по правам человека вынес сразу три вердикта в пользу пострадавших во время протестов в 2008 году: правительство выплатит истцам 77 тысяч евро