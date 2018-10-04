Самые невероятные ландшафты, которые стоит увидеть своими глазами

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Духовно очиститься: вечер литературных пародий пройдет в Сухуме Вечера пародий с участием абхазских поэтов и писателей традиционно проходят в республике, но в Абхазском драмтеатре выступления состоятся впервые. 140

Путин прибыл с официальным визитом в Индию Ранее сообщалось, что Индия готова подписать контракт на покупку пяти полков новейших российских зенитных ракетных систем С-400 на сумму 5,43 миллиарда долларов. 30