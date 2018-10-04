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Самые невероятные ландшафты, которые стоит увидеть своими глазами

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© Depositphotos / Naticastillog
Мраморные пещеры в Чили.

Уникальные памятники природы, которыми стоит полюбоваться хотя бы раз в жизни.

Впечатляющие скалы и бездонные провалы, лагуны, пляжи и пещеры — у каждого любителя путешествий свой список любимых мест на планете. Фотолента от РИА Новости точно добавит мест, которые захочется посетить.

Теги:
природа, дикая природа


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