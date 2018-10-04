Самые невероятные ландшафты, которые стоит увидеть своими глазами

Впечатляющие скалы и бездонные провалы, лагуны, пляжи и пещеры — у каждого любителя путешествий свой список любимых мест на планете. Фотолента от РИА Новости точно добавит мест, которые захочется посетить.
Уникальные памятники природы, которыми стоит полюбоваться хотя бы раз в жизни.
Впечатляющие скалы и бездонные провалы, лагуны, пляжи и пещеры — у каждого любителя путешествий свой список любимых мест на планете. Фотолента от РИА Новости точно добавит мест, которые захочется посетить.
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило серию фотографий самых необычных в мире самолетов, которые удивляют не только внешним видом, но и возможностями.
Землетрясение и цунами разрушило практически весь остров Палу в Индонезии в пятницу 28 сентября.
Праздничный концерт, посвященный 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, состоялся на стадионе "Динамо" 30 сентября.
Фестиваль "Апсны", приуроченный к 25-летнему юбилею Победы и Независимости Абхазии, прошел в Москве в парке "Красная Пресня" 30 сентября.
Вечера пародий с участием абхазских поэтов и писателей традиционно проходят в республике, но в Абхазском драмтеатре выступления состоятся впервые.
Ранее сообщалось, что Индия готова подписать контракт на покупку пяти полков новейших российских зенитных ракетных систем С-400 на сумму 5,43 миллиарда долларов.
В пиковые дни августа границу ежедневно пересекало около 55 тысяч человек в сутки.
На показательных учениях МЧС Южной Осетии отработали три сценария чрезвычайных ситуаций - президент Бибилов оценил работу спасателей.
Девятый Азербайджано-российский межрегиональный форум обещает новые возможности для развития сотрудничества, считают в Баку.
Правительство Армении намерено ввести уголовную ответственность за призывы к терроризму и его публичное оправдание.
Казахстанские госслужащие смогут проносить смартфон на работу за деньги, но пользоваться всеми возможностями гаджетов не смогут.
В парламенте Кыргызстана предложили отменить визовый режим с КНР – по мнению автора инициативы, это увеличит поток китайских туристов.
Уроки Мюнхенского сговора актуальны как никогда: в пресс-центре Sputnik историки и журналисты обсудили трагические события 1938 года, приведшие к войне.
В Латвии планируют возродить микроавтобусы под брендом РАФ: на предприятии намерены выпускать автомобили на электрической тяге.
Москва возмутилась продолжением курса Литвы на воспевание пособников нацистов, совершавших преступления против мирного населения.
На официальной странице мэрии Кишинева в Facebook опубликован опрос, какая новогодняя ель нужна городу, натуральная или искусственная.
Россотрудничество займется подбором учителей, поставками учебников и оснащением классов в строящихся русских школах в Таджикистане.
Авиакомпания "Узбекистон хаво уйллари" не будет взимать штрафы с пассажиров рейсов из Москвы в города Узбекистана при возврате билетов.
Желание эстонских структур построить новое хранилище для ядерных отходов вряд ли осуществимо своими силами, считает эксперт.
На показательных учениях МЧС Южной Осетии отработали три сценария чрезвычайных ситуаций - президент Бибилов оценил работу спасателей.
Девятый Азербайджано-российский межрегиональный форум обещает новые возможности для развития сотрудничества, считают в Баку.
Правительство Армении намерено ввести уголовную ответственность за призывы к терроризму и его публичное оправдание.