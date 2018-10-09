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На "Гагаринском старте": "Союз" готовят к запуску на Байконуре

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  • Вывоз РКН Союз-ФГ с ТПК «Союз МС-10»
  • Вывоз РКН Союз-ФГ с ТПК «Союз МС-10»
  • Вывоз РКН Союз-ФГ с ТПК «Союз МС-10»
  • Вывоз РКН Союз-ФГ с ТПК «Союз МС-10»
  • Вывоз РКН Союз-ФГ с ТПК «Союз МС-10»
  • Вывоз РКН Союз-ФГ с ТПК «Союз МС-10»
  • Вывоз РКН Союз-ФГ с ТПК «Союз МС-10»
  • Вывоз РКН Союз-ФГ с ТПК «Союз МС-10»
  • Вывоз РКН Союз-ФГ с ТПК «Союз МС-10»
  • Вывоз РКН Союз-ФГ с ТПК «Союз МС-10»
© Sputnik / Сергей Савостьянов / Фотоагентство ТАСС/Pool
Установка ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" на стартовый стол первой "Гагаринской" стартовой площадки космодрома "Байконур".

Ракету "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" для отправки космонавтов на МКС установили на первую стартовую площадку ("Гагаринский старт") космодрома "Байконур" утром 9 октября.

Космический корабль должен доставить космонавтов на МКС.

На корабле "Союз МС-10" к Международной космической станции отправятся россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Место третьего члена экипажа займет контейнер с грузами. Для Овчинина это второй космический полет, Хейг отправляется на станцию в первый раз. Планируется, что Овчинин и Хейг проведут на орбите 187 суток.

Старт ракеты намечен на 11:40 мск 11 октября. Корабль отправится к МКС по короткой четырехвитковой схеме и достигнет станции примерно за шесть часов.



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