Космическая красота: Млечный путь в объективе

Драка, учиненная российскими футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, может дорого обойтись для их карьеры, вплоть до пожизненной дисквалификации. О том, как в Абхазии оценили поступок футболистов и готовы ли местные клубы приютить их у себя, читайте в материале Sputnik.

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