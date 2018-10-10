Космическая красота: Млечный путь в объективе

Млечный путь образуется в результате свечения огромного количества звезд, в некоторых участках закрытых облаками межзвездного газа и пыли.
Млечный путь – слабосветящаяся полоса, которую мы видим на небе в ясные темные ночи. Проходит по линии галактического экватора.
Млечный путь образуется в результате свечения огромного количества звезд, в некоторых участках закрытых облаками межзвездного газа и пыли.
Ракету "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" для отправки космонавтов на МКС установили на первую стартовую площадку ("Гагаринский старт") космодрома "Байконур" утром 9 октября.
Туристический ретро-поезд "Золотой орел" прибыл в Абхазию с 70-ю туристами из 13 стран мира. Это первое турне на восстановленных старых советских паровозах в Абхазию.
С 4 по 7 октября в Нью-Йорке прошло одно из крупнейших медиа-мероприятий - выставка Comic-Con.
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Сообщение о минировании здания Абхазского государственного драмтеатра имени Самсона Чанба поступило в МВД около 18:00 10 октября.
В Москве открылась 20-я Российская агропромышленная выставка "Золотая осень", на которой ярко представлен стенд Республики Абхазия.
Драка, учиненная российскими футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, может дорого обойтись для их карьеры, вплоть до пожизненной дисквалификации. О том, как в Абхазии оценили поступок футболистов и готовы ли местные клубы приютить их у себя, читайте в материале Sputnik.
В следующий понедельник подача электричества в Южную Осетию прекратится на несколько часов из-за работ на подстанции.
В бакинской школе один из учеников распылил газ из баллончика. В результате девять шестиклассников оказались в больнице.
Гражданин Армении пытался в своих штанах незаконно провезти через таможню бриллианты общим весом 153 карата.
Страны Центральной Азии из-за неэффективного трансграничного водного сотрудничества упускают выгоду до пяти миллиардов долларов в год.
В Киеве угнали служебную машину посольства Кыргызстана с дипломатическими номерами, припаркованную у дома консула.
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В Рижском аэропорту загорелось такси – пассажиры, граждане Норвегии, намерены добиваться компенсации от таксомоторной компании.
Литве следовало не жаловаться на решение ЕСПЧ о тайной тюрьме ЦРУ в республике, а сразу заплатить штраф, заявил спикер Сейма.
Более сотни спасателей и карабинеров участвуют в демонтаже фрагментов жилого дома в Кишиневе, где в минувшую субботу произошел взрыв.
На рынке Душанбе за бродяжничество, покупку и продажу мобильных телефонов полиция задержала 17 школьников.
Петр Каримов, сын бывшего президента Узбекистана, обратился в московский суд с просьбой о взыскании денег с "Узбекских авиалиний".
В эстонском Министерстве сельской жизни считают, что российский сервис Yandex.Taxi может представлять потенциальную угрозу.
В следующий понедельник подача электричества в Южную Осетию прекратится на несколько часов из-за работ на подстанции.
В бакинской школе один из учеников распылил газ из баллончика. В результате девять шестиклассников оказались в больнице.
Гражданин Армении пытался в своих штанах незаконно провезти через таможню бриллианты общим весом 153 карата.