Самые потрясающие железнодорожные маршруты мира

Железные дороги превратились в один самых востребованных видов транспорта.
И конечно поезда стали излюбленным способом путешествии для миллионов людей.
Фотолента Sputnik покажет лучшие железнодорожные маршруты мира.
Железные дороги сегодня проведены в самые отдаленные и труднодоступные уголки планеты.
Железные дороги превратились в один самых востребованных видов транспорта.
И конечно поезда стали излюбленным способом путешествии для миллионов людей.
Фотолента Sputnik покажет лучшие железнодорожные маршруты мира.
Праздник урожая прошел на Лыхнаште в воскресенье 14 октября. Более 20 сел Гудаутского района приняли в нем участие. Сельские жители представили гостям дары осени.
Вегетарианский фестиваль, более известный, как фестиваль "Девяти Императоров" проходит каждый год в Таиланде. Впервые фестиваль был проведен в 1825 году.
"Сухумский забег" – Run Sukhum - проходил в столице 13 октября и был приурочен к 25-летию Победы и Независимости Абхазии.
Самые главные события уходящей недели в фотографиях международных агентств.
Директор Государственного инвестиционного агентства при Минэкономики Абхазии Инар Гицба прокомментировал статью директора Института ЕврАзЭС Владимира Лепехина "Абхазские и российские предприниматели требуют от чиновников решительных действий".
Приговором Сухумского районного суда 24 августа 2018 года Натела Паписимедова была признана виновной в халатном отношение к служебным обязанностям, повлекшим смерть 28-летней пациентки Лианы Тодуа. О том, чем завершилось последнее заседание кассационной коллегии суда по этому делу, читайте в материале Sputnik.
О том, какого качества хлебо-булочную продукцию производят в Абхазии, чем она отличается от зарубежных аналогов и как Госстандарт проверяет работу хлебозаводов, читайте в материале Sputnik Абхазия.
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Эстония работает над законопроектом, который обозначит правовые рамки для применения искусственного интеллекта.
Сборная команда юных югоосетинских боксеров завоевала пять золотых и две серебряные награды на турнире в Минводах.
Зачем в Азербайджане при помощи российского бизнеса активно налаживают сборку автомобилей, грузовиков и автобусов - в материале Sputnik.
Чиновники США, ответственные за реализацию санкций против Ирана, посетят Армению, чтобы "проконсультировать", как вести дела с Тегераном.