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Самые потрясающие железнодорожные маршруты мира

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Вьетнамский The Reunification Express, соединяющий Хошимин и Ханой!

Железные дороги сегодня проведены в самые отдаленные и труднодоступные уголки планеты.

Железные дороги превратились в один самых востребованных видов транспорта.

И конечно поезда стали излюбленным способом путешествии для миллионов людей.

Фотолента Sputnik покажет лучшие железнодорожные маршруты мира.

 

Теги:
фотографии, маршруты, железнодорожное сообщение


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