Самые красивые девушки Вселенной

Самые красивые девушки планеты по версии престижного конкурса красоты "Мисс Вселенная" — в подборке Sputnik Южная Осетия.
Конкурс "Мисс Вселенная" проводится ежегодно с 1952 года и входит в четверку самых престижных конкурсов красоты. Штаб-квартира конкурса находится в Нью-Йорке, США, а владельцем является голливудский импресарио Ари Эмануэль.
Самые красивые девушки планеты по версии престижного конкурса красоты "Мисс Вселенная" — в подборке Sputnik Южная Осетия.
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Осетинский дирижер, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев удостоился российской оперной премии Casta Diva.
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Импортеры перекрыли пропускной пункт на армяно-грузинской границе в знак протеста против запрета на ввоз машин с правым рулем в Армению.