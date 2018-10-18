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Самые красивые девушки Вселенной

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  • Мисс Вселенная
  • Мисс Вселенная
  • Мисс Вселенная
Мисс Вселенная-2000 Лара Датта, Индия.

Конкурс "Мисс Вселенная" проводится ежегодно с 1952 года и входит в четверку самых престижных конкурсов красоты. Штаб-квартира конкурса находится в Нью-Йорке, США, а владельцем является голливудский импресарио Ари Эмануэль.

Самые красивые девушки планеты по версии престижного конкурса красоты "Мисс Вселенная" — в подборке Sputnik Южная Осетия.

 



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