Самые красивые девушки Вселенной

Меценат Николай Смецкой, благодаря которому в Абхазии долгие годы работали санатории и лечебницы, родился 18 октября 1852 года. О том, что Смецкой оставил в наследство республике и как обстоят дела в противотуберкулезном диспансере Гулрыпша спустя почти год после открытия, читайте в материале корреспондента Sputnik.

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