"Неестественный отбор": о чем молчат животные

В Москве открылась выставка известного во всем мире британского фотографа-анималиста Тима Флэка. Экспозиция состоит из фотографий диких и домашних животных.

Своим оригинальным стилем съемки он обязан успешной карьере коммерческого фотографа. Прием, используемый в рекламной съемке, он привнес в художественную и прославился своими фотографиями на весь мир.

Фотографии, включенные в выставку, являются частью проектов разных лет. Над первой серией "Equus", посвященной различным видам семейства лошадиных, Флэк работал около семи лет. Второй проект "Dogs Gods" — портретная галерея семейства псовых. Третий проект "More than human" 2012 года объединил в себе избранные работы из предыдущих проектов и фотографии диких животных. В 2017 году в книгу сложился проект "Endangered", посвященный редким видам животного мира, многие представители которого находятся на грани вымирания и занесены в красную книгу.

"Сегодня мы как никогда хорошо изучили животный мир, но, на самом деле, мы никогда не были так далеки друг от друга, как сейчас", — говорит автор работ.