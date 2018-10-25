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Удар по Сочи: последствия непогоды в городе-курорте

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  • Непогода обрушилась на Сочи в ночь с 24 на 25 октября, парализованы автомобильное и железнодорожное сообщение с городом.
  • Все коммунальные службы Сочи переведены на усиленный режим работы.
  • Десятки деревьев повалены порывами ветра в Адлерском и Хостинском районах.
  • Коммунальные службы распилили и вывезли поваленные деревья к утру 25 октября.
  • Сильное течение реки обрушило мост в Макопсе.
  • Утром в четверг был отмечен подъем уровня воды до отметок выше неблагоприятных на реках Хоста и Кудепста.
  • Администрация города Сочи рекомендовала автомобилистам воздержаться от поездок.
  • В результате непогоды повреждения получили десятки автомобилей.
  • Специалисты здравоохранения Сочи также сейчас работают в режиме повышенной готовности.
  • В Адлерском районе сошло порядка восьми селей. Самый крупный – в районе форелевого хозяйства. Была временно перекрыта трасса на Красную поляну.
  • По данным мэрии, за ночь в Сочи выпало около 76-ти миллиметров осадков.
  • Имеющихся в городе запасов продовольствия, топлива и другой жизненно важной продукции полностью хватит до восстановления транспортного сообщения, сообщает мэрия Сочи.
  • Всего по Адлерскому району задействовано 40 единиц техники.
МЧС РФ
Непогода обрушилась на Сочи в ночь с 24 на 25 октября, парализованы автомобильное и железнодорожное сообщение с городом.

Непогода обрушилась на Сочи в ночь с 24 на 25 октября, парализованы автомобильное и железнодорожное сообщение с городом.

24 и 25 октября на Кубани разыгралась стихия, сильные дожди стали причиной подтопления и разрушения магистралей и моста в Макопсе. В Адлерском районе сошло порядка восьми селей. Самый крупный – в районе форелевого хозяйства. Была временно перекрыта трасса на Красную поляну. Там движение восстановлено, но ремонтные работы продолжаются.

Утром в четверг в Хосте был отмечен подъем уровня воды до отметок выше неблагоприятных на реках Хоста и Кудепста. Зафиксированы случаи падения деревьев. Вода подтопила около десяти домовладений, территорию и первый этаж городской больницы №3. Устраняются последствия сошедшего селя с Сухумского шоссе.

Меньше всех от непогоды пострадал Центральный район курорта. Здесь по состоянию на 09:00 случаев подтоплений не отмечено, поваленные деревья к раннему утру распилены и вывезены, уровень воды в реке Сочи пока остается ниже критических отметок.

Теги:
потоп, наводнение, МЧС РФ, Сочи, Россия


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