Удар по Сочи: последствия непогоды в городе-курорте

Непогода обрушилась на Сочи в ночь с 24 на 25 октября, парализованы автомобильное и железнодорожное сообщение с городом.

24 и 25 октября на Кубани разыгралась стихия, сильные дожди стали причиной подтопления и разрушения магистралей и моста в Макопсе. В Адлерском районе сошло порядка восьми селей. Самый крупный – в районе форелевого хозяйства. Была временно перекрыта трасса на Красную поляну. Там движение восстановлено, но ремонтные работы продолжаются.

Утром в четверг в Хосте был отмечен подъем уровня воды до отметок выше неблагоприятных на реках Хоста и Кудепста. Зафиксированы случаи падения деревьев. Вода подтопила около десяти домовладений, территорию и первый этаж городской больницы №3. Устраняются последствия сошедшего селя с Сухумского шоссе.

Меньше всех от непогоды пострадал Центральный район курорта. Здесь по состоянию на 09:00 случаев подтоплений не отмечено, поваленные деревья к раннему утру распилены и вывезены, уровень воды в реке Сочи пока остается ниже критических отметок.